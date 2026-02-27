Gerade eben hat Audi den A5 als RS 5 vorgestellt. Ein Plug-in-Hybrid (bzw. Hochleistungs-Plug-in-Hybrid, wie man in Ingolstadt sagt) mit einer Systemleistung von 639 PS. Das ist eine ganze Menge und sicherlich beeindruckend - aber braucht man soviel?

Wir haben den nunmehr zweitstärksten A5, den S5 , getestet. Das ist kein Plug-in-Hybrid, ist aber auch hybridisiert mittels Mild-Hybrid-Technologie. Das System kann bis zu 18 kW beisteuern. Kann man so elektrisch fahren? Ja, wenn man irgendwo langsam dahinrollt oder z.B. ein - bzw. ausparkt und man das Gaspedal entsprechend sanft streichelt. Und der Triebstranggenerator speist beim Verzögern mit bis zu 25 kW Rekuperationsleistung Energie zurück in die Lithium-Eisenphosphat-Batterie.

Herzstück des Antriebs ist ein 3,0-Liter-V6-Zylinder, der 367 PS leistet. Das reicht, um (in Verbindung mit dem kleinen Zusatzpunch durch den E-Antrieb) in 4,5 Sekunden auf 100 km/h zu beschleunigen und man hat stets mehr als ausreichend Kraft zur Verfügung. Der Motor macht dabei keinen Radau, auch wenn die vier Auspuffendrohre vielleicht etwas anderes verheißen mögen (der RS 5 hat übrigens nur zwei, die sind aber ofenrohr-artig groß). Der Motor klingt nur dezent kernig und passt zum an sich noblen und gediegenen Charakter des Audi. Etwas kräftiger wird der Sound, wenn man in den Sport- bzw. Dynamik-Modus wechselt.

Zum feinen Charakter des Audi passt auch das Fahrwerk. Es sorgt für ausreichend Komfort (auch wenn Sportfahrwerk draufsteht) und hält den S5 immer gut auf Kurs. Dazu passt die exakte Lenkung wunderbar dazu. Und dass die Kraft im S5 natürlich über Allradantrieb auf die Straße übertragen wird, versteht sich fast von selbst und trägt ebenso zum souveränen Fahreindruck bei. Jedenfalls ist der S5 auch für längere Ausfahrten gerade recht.

Die optische S-Werdung des A5 zeigt sich unter anderem an der Front mit "nüstern-artigen" Lufteinlässen, die man im Matt-Metallic-Look eingefasst hat. Das schaut ein wenig nach zu viel des Guten aus. Und heckseitig hat man eben die vier Auspuffendrohre. Der kleine Heckspoiler am Kofferraumdeckel wirkt dagegen schon sehr zurückgenommen. Schön ins Bild passen jedenfalls die 20-Zoll-Räder an unserem Testwagen.