Audi RS 5: Die 639-PS-Kampfansage aus Ingolstadt

Audi dreht neu auf: der RS 5 ist eine Herausforderung im Performance-Segment. Das sind die imposanten Leistungsdaten.
Sandra Baierl
24.02.2026, 12:09

Audi will es mit dem neuen RS 5 wissen und greift die deutsche Premium-Konkurrenz an: den RS5 gibt es ab sofort als Limousine und Avant (Kombi), mit satten 639 PS Systemleistung und einem Ziel – im Performance-Segment wieder den Ton anzugeben.

Deutsches Kraftpaket

Der sportliche Kombi, das ist Audis Welt. Mit dem RS 5 will man dieses Segment wieder stärker besetzen. Die Optik ist stark, die Performance auch. Eine bullige Front, markante Kotflügel, eine riesige Heckschürze, Auspuffrohre, die niemand übersieht (und wohl auch nicht überhört). Der 2,9-Liter-V6-Biturbo-Motor mit 462 PS wird mit einem 177 PS E-Motor ergänzt – das ergibt eine Gesamtleistung des Plug-in-Hybrids von 639 PS (470 kW). Drehmoment des Audi-Kraftpakets: 825 Nm. Das bedeutet wiederum: den Standardsprint macht der 2,3 Tonnen schwere RS5 in weniger als vier Sekunden, Spitzengeschwindigkeit: 285 km/h. 

Zum rein elektrischen Motor des PHEV: elektrisch kann der RS 5 bis zu 84 Kilometer zurücklegen. Das 26 kWh-Batteriepaket sitzt im Heck des Fahrzeugs, der 400-Volt-Akku lässt sich an einem 11-kW-Lader in 2,5 Stunden aufladen. Beide Modelle sind ab sofort verfügbar. 

Das elektronische Sportfahrwerk läuft auf 20- bzw. 21-Zoll-Rädern, das neu entwickelte Hinterachsgetriebe mit elektromechanischem Torque Vectoring soll eine variable Kraftverteilung an der Hinterachse ermöglichen. Zudem gibt es die Wahl zwischen Stahl- und Keramikbremsanlage. Eine Zwei-Ventildämpfung minimiert Nick- und Wankbewegungen und sorgt für zusätzlichen Komfort bei sportlicher Fahrweise.  

Preise für Österreich

Der Audi RS 5 wird ausschließlich als Limousine oder Avant (Kombi) angeboten. Das wichtige Coupé wurde gestrichen.  

Der Bestellstart für den Audi RS 5 ist für März angekündigt, Preise für Österreich gibt es noch keine. In Deutschland startet die Limousine bei 106.200 Euro, der RS 5 Avant bei 107.850 Euro. Weil PHEV-Technologie werden sich die Österreich-Preise annähernd auf gleichem Niveau befinden. 

