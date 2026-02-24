Audi RS 5: Die 639-PS-Kampfansage aus Ingolstadt

Audi will es mit dem neuen RS 5 wissen und greift die deutsche Premium-Konkurrenz an: den RS5 gibt es ab sofort als Limousine und Avant (Kombi), mit satten 639 PS Systemleistung und einem Ziel – im Performance-Segment wieder den Ton anzugeben.

Deutsches Kraftpaket

Der sportliche Kombi, das ist Audis Welt. Mit dem RS 5 will man dieses Segment wieder stärker besetzen. Die Optik ist stark, die Performance auch. Eine bullige Front, markante Kotflügel, eine riesige Heckschürze, Auspuffrohre, die niemand übersieht (und wohl auch nicht überhört). Der 2,9-Liter-V6-Biturbo-Motor mit 462 PS wird mit einem 177 PS E-Motor ergänzt – das ergibt eine Gesamtleistung des Plug-in-Hybrids von 639 PS (470 kW). Drehmoment des Audi-Kraftpakets: 825 Nm. Das bedeutet wiederum: den Standardsprint macht der 2,3 Tonnen schwere RS5 in weniger als vier Sekunden, Spitzengeschwindigkeit: 285 km/h.

Zum rein elektrischen Motor des PHEV: elektrisch kann der RS 5 bis zu 84 Kilometer zurücklegen. Das 26 kWh-Batteriepaket sitzt im Heck des Fahrzeugs, der 400-Volt-Akku lässt sich an einem 11-kW-Lader in 2,5 Stunden aufladen. Beide Modelle sind ab sofort verfügbar.