Audi in China: Neue Submarke AUDI startet mit E5 Sportback

Audi geht in China einen neuen Weg und bringt die gleichnamige Submarke „AUDI“ auf den Markt. Damit will der Hersteller gezielt junge, technologieaffine Kundschaft ansprechen. Der erste Serienwagen dieser Linie, der Audi E5 Sportback, befindet sich bereits in Produktion und soll ab kommendem Monat ausgeliefert werden.

Lokale Produktion und Partnerschaft

Die Entwicklung und Fertigung des E5 Sportback erfolgt in enger Kooperation mit dem chinesischen Partner SAIC Motors. Audi erhofft sich dadurch, lokale Bedürfnisse besser zu verstehen und direkt umzusetzen. Pirmin Reimeir, Lead Product Manager bei Audi im Rahmen des Kooperationsprojekts, betont in einem Gespräch mit der Plattform Elektroauto-News, dass das Fahrzeug speziell für den chinesischen Markt entwickelt wurde und insbesondere mit modernem Design, digitaler Technik und innovativen Features punkten und vor allem ein junges Publikum ansprechen soll.

Die Fertigung des E5 Sportback erfolgt auf dem Gelände des SAIC Volkswagen-Werks in Anting bei Shanghai. Im Rahmen der Produktionslinie mit Automatisierungstechnologien und digitalisierten Systemen werden rund 700 Mitarbeiter eingesetzt, wie die Presseabteilung des Herstellers berichtet. Für die Produktion setzt Audi auf lokale Zulieferer. Die Elektromotoren werden überwiegend von Huayu Automotive Electric Systems, einer Tochter der SAIC Motor Group, geliefert. Die Basisversion mit 220 kW Leistung stammt von United Automotive Electronic Systems, einem Joint Venture mit Bosch. Die Marke plant, innerhalb der nächsten zwei Jahre zwei weitere Modelle unter der neuen Submarke einzuführen. Diese sollen ebenfalls in Anting produziert werden, so Audi weiter.