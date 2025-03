Das G’riss um den Suzuki Jimny nimmt scheinbar kein Ende. So musste Suzuki in Japan die Bestellungen für den fünftürigen Jimny wieder aussetzen, nachdem man regelrecht überrannt wurde. In Zahlen: Innerhalb von vier Tagen wurden von den Kunden 50.000 Stück geordert. Die Bestellungen würden die Produktionskapazität bei weitem übersteigen und darum könne man nun keine mehr entgegennehmen, heißt es auf der japanischen Suzuki-Webseite.

Für die Beliebtheit des Jimny mag es mehrere Gründe geben. Für viele ist das kast’lartige Design der Grund, sich in einen Jimny zu verlieben. Und für manche ist er eine Art geschrumpfte G-Klasse. Im Gegensatz zur G-Klasse war der Jimny aber stets ein leistbares Auto. 2019 zahlte man für den Suzuki hier zu Lande rund 21.000 Euro. Heute werden gebrauchte Jimnys teurer gehandelt und stehen mit rund 25.000 Euro oder mehr in den Listen der Gebrauchtwagenanbieter.

Anderswo auf der Welt ist das kein Thema und in anderen Märkten ist der Jimny sehr wohl nach wie vor erhältlich – als Dreitürer (wie er bei uns erhältlich war) und sogar als Fünftürer ist er mittlerweile im Angebot. Letzterer wird in Indien als Kooperation von Suzuki und Maruti produziert.

Die Ursprünge des Jimny gehen zurück ins Jahr 1970 als Suzuki den LJ10 herausbrachte. Daraus wurde in den 1980ern der SJ410 und später der SJ413. Unter dem Namen Jimny kam 1998 quasi die dritte Generation des Offroaders in Europa auf den Markt und 2018 der aktuelle Jimny.

Wird es den Jimny wieder in Europa geben? Angesichts der Verkaufszahlen in anderen Regionen der Welt hat es Suzuki wohl nicht notwendig, bald wieder Europa zu bedienen. Spekuliert wird, dass der Jimny den Mildhybrid aus dem Swift bekommen könnte, der geringere CO2-Emissionen aufzuweisen hat. Oder der Jimny kommt sogar als Elektroauto. In den nächsten Jahren will Suzuki fünf neue Elektroautos für den europäischen Markt bringen – beginnend mit dem elektrischen Vitara, der noch heuer startet.