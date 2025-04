Rolls-Royce von Eishockey-Legende Wayne Gretzky wird versteigert

Ob Owetschkin ein Auto geschenkt wurde, ist nicht bekannt. Wayne Gretzky hat jedenfalls einst einen Rolls-Royce bekommen. Das war 1994 , als der alten NHL-Rekord von Gordie Howe brechen konnte und sein 802. Tor erzielte. 92 weitere sollten noch folgen. Eine Woche nach seinem Rekord-Tor wurde ihm vom damaligen Besitzer der LA Kings, Bruce McNall, ein schwarzer Corniche IV überreicht. Gretzky kommentierte die Zeremonie damals so: "Es ist mir wirklich ein bisschen peinlich, heute Abend hier zu stehen und dieses Auto entgegen zu nehmen. Es ist überwältigend, aber ich nehme es." Der Wagen wurde im November 1993 produziert und ging am 29. März 1994 in den Besitz von Wayne Gretzky über.

Gerade wurde der Rekord von Wayne Gretzky , der von 1979 bis 1999 in der NHL 894 Tore erzielt hatte, vom Alexander Owetschkin überboten. Der Russe erzielte am 6. April sein 895. Goal. Und Eishockey-Legende Gretzky war dabei, um gleich zu gratulieren.

Wie lange Gretzky das Cabriolet in seinem Besitz hatte, ist nicht bekannt. Jedenfalls wurde es 2016 von einem Sammler in Indian Wells gekauft und ging 2023 an einen Sammler in Massachusetts. Viel gefahren wurde der Rolls-Royce in den letzten 30 Jahren freilich nicht - der Tachostand weist nur 14.656 km aus.

Laut Auktionshaus RM Sotheby's, das den Wagen nun versteigert, wurden vom Corniche VI nur 219 Exemplare hergestellt. Das Modell, das an Wayne Gretzky ging, ist unter anderem mit beheizbaren Sitzen, Audio-Anlage mit CD-Player inklusive Fernbedienung und einem Autotelefon ausgestattet.

Die Versteigerung läuft als "Sealed"-Auktion von RM Sotheby's noch bis 17. April. Das Auktionshaus schätzt, das Wagen einen Preis von mindestens 894.899 Dollar (also rund 810.000 Euro) einbringen wird.