Als sich Fiat Ende der 1960er-Jahre daran machte, den 2300 durch den 130 zu ersetzen, plante man eine Limousine und ein Coupe. Eine Kombiversion wurde zwar als Prototyp aufgebaut, ging aber nicht in Serie.

Dann kam der Firmenchef höchstpersönlich und meinte, dass er gerne einen 130 als Kombi hätte. Der 130 war Anfang der 1970er-Jahre das erklärte Topmodell der Marke mit 3,2-Liter-V6-Motor und konnte mit luxuriösen Features wie Automatikgetriebe und Lederausstattung geliefert werden.

Das passte Fiat-Chef Gianni Agnelli grundsätzlich alles, nur wollte er ein praktisches Auto, das mehr Platz bot. Also entwarf das Centro Stile von Fiat 1974 den 130 "Familiare" und für die Produktion war der Karosseriebauer Officina Introzzi zuständig. Laut Auktionshaus RM Sotheby's wurden nur drei Familiare hergestellt, andere Quellen sprechen von vier.

Jedenfalls ist der 130 Familiare ein überaus rares Auto. Das Modell Nummer eins ging natürlich an Gianni Agnelli und hatte einige besondere Ausstattungsdetails. Markant ist natürlich der Dachträger mit Korb. Zweck dieser Vorrichtung war es, die Skier zu transportieren, wenn Agnelli in St. Moritz von seinem Haus zu den Skipisten fuhr. Agnelli hatte den 130 Familiare in St. Moritz stationiert und nutzte ihn während der Wintermonate. Ein weitere Eigenheit ist eine zusätzliche Bremsleuchte - sie sollte dem folgenden Sicherheitsteam rechtzeitig signalisieren, wenn Agnelli stoppte.

Der Fiat-Boss hatte offenbar viel Freude mit dem Auto und behielt es bis 1985. Auch die folgenden Besitzer hegten und pflegten den Kombi, er wurde unter anderem beim prestigeträchtigen Concorso d’Eleganza am Comer See und in seiner "alten Heimat" St. Moritz präsentiert, wo er mit Classic Driver Spirit of St. Moritz Preis ausgezeichnet wurde,

Der Fiat 130 Familiare wird nun vom Auktionshaus RM Sotheby's im Rahmen einer Sealed-Auktion versteigert und Gebote können bis 24. April abgegeben werden. Das Auktionshaus schätzt, dass der Wagen von Gianni Agnelli zwischen 170.000 und 300.000 Euro einbringen könnte.

Info: RM Sotheby's