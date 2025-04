Die Geschichte von Porsche in Zuffenhausen , einem Stadtteil von Stuttgart, begann bereits Ende der 1930er-Jahre, als Porsche dort ein Konstruktionsbüro hatte. Durch die zunehmenden Luftangriffe auf den Raum Stuttgart sah man sich schließlich veranlasst ins sicherere Kärnten zu übersiedeln. 1950 kehrte man dann wieder nach Stuttgart/Zuffenhausen zurück. Am 6. April 1950 wurde der erste Porsche 356 in Zuffenhausen fertiggestellt und bis zum Ende des Jahres 1950 baute man 317 Fahrzeuge.

Kenner der Materie wissen es natürlich. Die ersten Autos, die den Namen Porsche trugen, wurden in Gmünd in Kärnten hergestellt. Das war zwischen 1948 und 1950 und es waren die ersten 52 Exemplare des 356. Mit Aluminiumkarosserie und hergestellt in Handarbeit. Am 8. Juni 1948 erhielt der Porsche 356 „Nr. 1“ Roadster seine allgemeine Betriebserlaubnis.

Das Werk 1 befand sich damals noch unter amerikanischer Militärverwaltung - da sich die Übergabe des Werk 1 verzögerte, ließ Porsche das Werk 2 entwerfen. Diese Montagehalle, errichtet auf einem von Reutter an Porsche verkauften Gelände, wurde 1952 in Betrieb genommen und bereits 1954 erweitert. Ab Ende 1955 konnte Porsche wieder im eigenen Werk1 produzieren. Dort zogen die Konstruktionsabteilung, der kaufmännische Stab, die Reparaturabteilung für Firmenwagen und Kundenfahrzeuge sowie die Versuchs- und Entwicklungsabteilung für Rennwagen ein. Produktion, Verkauf und Ersatzteilversorgung blieben im Werk 2.

Ob Coupé, Cabriolet, Roadster oder Speedster – alle Varianten des Porsche 356 wurden parallel gefertigt und individuell vollendet. An diesem Prinzip hat sich bis heute nichts geändert. Auch heute ist es charakteristisch für den Standort, dass alle 911-Modelle und -Varianten – vom Carrera über GT-Topmodelle bis hin zu Cup-Fahrzeugen – auf einer Linie gefertigt werden. Die aufwändigen Innenausstattungen entstehen in der werkseigenen Sattlerei.

Mit Ablösung des 356 durch den 911 wurde die Produktion weiter ausgeweitet und neue Fertigungsgebäude entstanden. Im Jahr 1973 arbeiten bereits rund 4.000 Beschäftigte bei Porsche, bis Ende der 1980er-Jahre mehr als doppelt so viele an den drei Standorten: der Produktion in Zuffenhausen, dem Forschungs- und Entwicklungszentrum in Weissach und in Büros in Ludwigsburg. Über die nächsten Jahrzehnte hinweg wächst der Standort Zuffenhausen sukzessive durch die steigenden Produktionszahlen. In den 1970er- und 1980er-Jahren werden neben dem 911 auch Frontmotormodelle wie der 928, 944 und 968 am Standort montiert und gefertigt.

In den 1980er-Jahren stieß man mit der Karosseriefertigung in Zuffenhausen erneut an Kapazitätsgrenzen. Die wachsende Nachfrage nach Sportwagen erforderte eine räumliche Expansion der Produktion. 1988 entstand das Werk 5, konzipiert für Karosseriefertigung. Ein sichtbares Symbol dieser neuen Produktionslogik ist die Förderbrücke, die fortan die gefertigten Karosserien in rund 35 Metern Höhe über die vielbefahrene Schwieberdinger Straße hinwegführt – direkt in die Endmontage des gegenüberliegenden Werk 2.