Mit dem Quartermaster bringt Ineos eine weitere Karosserievariante für den Grenadier. Die Geschichte des Grenadier wurde hier schon mehrmals erzählt, hier nochmals die wichtigsten Fakten: Der Grenadier ist eine Idee des britischen Milliardärs Jim Ratcliffe, der nach Auslaufen des Land Rover Defender keinen echten, robusten Offroader auf dem Markt sah. Also beschloss er seinen eigenen zu bauen. Wenn man Chef des zweitgrößten Chemiekonzerns der Welt ist, kann man das schon machen.

Für die Realisierung des Projekts nutzte er österreichisches Know-how. Der Grenadier wurde in Graz bei Magna entwickelt, auch AVL List war mit an Bord und dazu kommt, dass die beiden angebotenen Motoren von BMW – ein 249-PS-Diesel und ein 286-PS-Benziner - in Steyr gefertigt werden.