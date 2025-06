Gebaut wird sie freilich weiterhin. Schon seit 1999 wird die Ape in Indien , wo Piaggio eine Fabrik hat, für den dortigen Markt und auch für andere Märkte in Asien und Afrika produziert.

Jeder, der in Italien einmal Urlaub gemacht hat, kennt sie – die Ape und hat meistens auch gleich den nervigen, knatternden Ton des Zweitakters im Ohr. Allerdings wurde Ende vergangenen Jahres das Aus für die Ape made in Italy eingeläutet. Wegen nicht mehr erfüllbarer Sicherheits- und Abgasvorschriften durch die EU beendete der Hersteller Piaggio die Fertigung im Stammwerk Pontedera in der Toskana.

Begonnen hat die Geschichte der Ape (so wie auch der Vespa) mit einem Konstrukteur namens Corradino d’Asciano . Sein Interesse galt aber den Hubschraubern, an deren Entwicklung er in der Zwischenkriegszeit arbeitete. Die Zusammenarbeit zwischen Piaggio, damals Flugzeugbauer, und d’Asciano begann Anfang der 1930er-Jahre. Für Piaggio entwickelte d’Asciano auch vornehmlich Flugzeuge, wobei ihn das Interesse an den Hubschraubern nie wirklich los ließ.

War die Vespa (zu deutsch Wespe) der schicke Roller, so kam bald danach mit der Ape (Biene) quasi die dringend benötigte Nutzfahrzeug-Version . Konstruiert von Corradino d’Asciano war die erste Ape eine Vespa mit drei Rädern und einer Ladefläche hinter dem Fahrer. Im November 1946 wurde sie auf dem Autosalon in Mailand vorgestellt und 1948 begann die Massenproduktion. Gedacht für Gewerbe und Landwirte, für die ein Lkw nicht erschwinglich war, wurde sie zur Arbeitsbiene in der Zeit des Wiederaufbaus nach dem Krieg. Und das Ding war nicht nur leistbar, sondern auch praktisch für die engen Gassen vieler italienischer Städte. Angetrieben wurden die ersten Apes von einem 125cc Motor, die Nutzlast betrug 200 kg. 1956 bekam die Ape eine geschlossene Fahrgastzelle, eine besondere Version war die so genannte "Pentaro" - quasi eine Ape als Sattelschlepper mit fünf Rädern. Ab Ende der 1960er wird mit der Ape MPV auch eine Version mit Pkw-Lenkrad statt der Moped-Lenkstange angeboten.

Während die klassische Ape von Piaggio nunmehr also nur mehr in Indien vom Band läuft, meldet sich nun Fiat und präsentierte vor Kurzem ein dreirädriges Transportvehikel im Geist der Ape. „Angesichts des Wachstums der Städte und der zunehmenden Notwendigkeit sauberer und zugänglicher Verkehrsmittel, sahen wir die Chance etwas total Einfaches und dabei sehr Nützliches anzubieten“, erklärt Fiat-Chef Olivier Francois.

Produziert wird der Tris in Marokko und soll zunächst in Märkten in Afrika und dem Mittleren Osten verkauft werden. Aber: „Europa könnte schon als nächstes an die Reihe kommen“, stellt Olivier Francois in Aussicht.

Elektrisch ist übrigens auch die Ape made in India im Angebot. Man hat sogar die Wahl, ob man einen herausnehmbaren Akku zum Wechseln haben will. Und auch eine CNG-Version ist in Indien zu haben.

Am Ende sind es wieder kleine Gewerbe oder Selbstständige, die die Zielgruppe für den Tris sein sollen. So wie bei der Ape Ende der 1940er-Jahre – nur dass Begriffe wie Last Mile Delivery, B2B Micromobility oder Zero Emission, die sich der Tris auf die Fahnen heftet, damals noch gänzlich unbekannt waren.

Corradino d'Asciano definierte seine Ape seinerzeit so: "Unser Ziel war es, die Marktlücke im Nutzfahrzeugbereich während der Nachkriegszeit zu schließen, indem wir einen dreirädrigen Lieferwagen mit kleinem Motor anboten, der günstig in Anschaffung und Wartung, leicht zu fahren und selbst im dichtesten Stadtverkehr wendig war und vor allem eine geeignete, schnelle und praktikable Lösung für die Hauslieferung von im Laden gekauften Waren darstellte."