1984 kam der nicht nur der Dreitürer, sondern auch der 205 als GTi. Das war die sportliche Version des 205, hatte einen 1,6 Liter-Motor unter der Haube und leistete anfangs 105 PS. In einem zeitgenössischen Inserat wurde das Auto dann so angepriesen: Rasante Beschleunigung auf 100 km/h in 9,5 Sekunden, sportlicher Durchzug in allen 5 Gängen bis 190 km/h, köpergerechte Sport-Schalensitze, getönte Scheiben, Sportcockpit, Sportlenkrad, Front- und Heckspoiler.