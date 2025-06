Jean-Marc Finot hat eine ganz besondere Verbindung zu Le Mans. 1955, als sich an dieser Rennstrecke die größte Katastrophe im Autorennsport ereignete und über 80 Menschen ums Leben kamen, war sein Vater unter den Zuschauern. Sein Glück war, dass er sich vor der Hitze in einen Schatten hinter der Tribüne zurückgezogen hatte, in der die Teile von Leveghs Mercedes einschlugen. Heute ist Jean-Marc Finot der Senior Vice President für Motorsport im Stellantis-Konzern und leitet den Einsatz des Teams von Peugeot bei den 24 Stunden von Le Mans.

Der Erfolg war in diesem Jahr mittelprächtig. Man ist mit beiden Autos ins Ziel gekommen, am Ende gab es die Plätze 12 und 17 für den 9X8. Die Konkurrenz ist mittlerweile groß. 21 Hypercars waren in diesem Jahr am Start und namhafte Marken wie Ferrari, Aston Martin, Cadillac, BMW, Porsche, Alpine und eben Peugeot sind in der Königsklasse vertreten. Und es werden demnächst mehr werden. 2026 kommt Genesis dazu und ab 2027 werden auch noch McLaren und Ford bei den Hypercars mitfahren.