Laut WLTP schafft der neue Opel Grandland als Plug-in-Hybrid eine kombinierte Reichweite von 897 Kilometer - davon 87 Kilometer rein elektrisch.

Das erschien Grandland-Chefingenieur Dirk Kaminski doch zu wenig. "Wir dachten uns: Da muss noch mehr gehen! Unser neues Spitzen-SUV knackt bestimmt die 1.000-Kilometer-Marke, wenn es einmal vollgetankt und voll aufgeladen ist", meinte der Opel-Ingenieur und ging mit dem Grandland auf Testfahrt.

Dabei waren die äußeren Bedingungen für den Test alles andere als optimal. Während zur Ermittlung der WLTP-Werte bei Temperaturen um 23 Grad Celsius getestet wird, fuhr der Plug-in-Hybrid an einem windigen und verregneten Januar-Vormittag bei 11 Grad Celsius los. Am Ende der Testfahrt zeigte das Thermometer überhaupt nur mehr 4 Grad an. Gefahren wurde – der Jahreszeit angemessen – auf 19 Zoll großen Winter- statt auf rollwiderstandsärmeren Sommerreifen sowie in der top-ausgestatteten GS-Variante.