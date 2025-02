Offroad extrem: Geländewagen mit Portalachsen im Anrollen

Zusammenfassung Audi zeigt ein Showcar mit Portalachsen, Ineos bringt den Grenadier mit dieser Technik

Portalachsen sorgen bei Geländewagen für mehr Bodenfreiheit und Wattiefe

Mercedes hatte in den Vergangenheit den G mit dieser Technik ausgerüstet Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Mercedes hat es schon vorgemacht. Zunächst brachte man 2013 den AMG G63 6x6 mit drei Achsen und nach Auslaufen des extremen G den (etwas) kompakteren G500 4x42. Was beide gemeinsam hatten, war die Verwendung von Portalachsen. Was sind Portalachsen? Im Unterschied zu konventionellen Starrachsen befinden sich hier die Räder nicht auf Höhe der Achsmitte, sondern liegen durch die Portalgetriebe an den Achsköpfen wesentlich weiter unten. Das ergibt ein deutliches Plus bei der Bodenfreiheit und in weiterer Folge auch bei der Wattiefe (im Fall des G 500 4x421000 mm).

© Mercedes

Gleichzeitig wird auch die Spur breiter - im Fall es Mercedes waren es 299 mm mehr. Mercedes verbaute auch doppelte Feder-Dämpferbeine. Die Klientel für so ein Fahrzeug war offensichtlich vorhanden. Zunächst zeigte man den G als Show-Fahrzeug und ließ es dann später auf Grund der Kundenwünsche nach so einem Auto in Serie gehen. Zu einem Preis von rund 250.000 Euro. Audi Ein Showcar ist derzeit auch noch der Q6 e-tron offroad, den die Ingolstädter anlässlich des Hahnenkamm-Wochenendes in Kitzbühel vorgestellt haben. Auch hier sind Portalachsen verbaut, die im Fall des Q6 e-tron für 160 mm mehr Bodenfreiheit sorgen. Während normale Portalachsen etwa 20 bis 30 Prozent mehr Drehmoment an den Rädern erreichen, erzielt die Neuentwicklung von Audi dank der gewählten Übersetzung eine Radmomentsteigerung von 50 Prozent, erklärt man bei Audi. Und als e-tron fährt der Audi natürlich elektrisch.

© Audi

Was hat man mit dem Ding vor? Die Studie gibt einen Ausblick auf ein mögliches Fahrzeug im progressiven Offroad-Segment, heißt es. Man kann also damit rechnen, dass es zumindest eine Kleinserie vom extremen Audi offroad geben wird. Ineos Ineos hat auf dem Goodwood Festival of Speed im vergangenen Jahr erstmals einen Grenadier Prototyp mit Portalachsen vorgestellt. Und man erklärt, dass seither das Interesse an diesem Fahrzeug groß ist und deswegen wird man es auch in Serie bringen. Dafür tut man sich mit dem deutschen Sonderfahrzeugbauer LeTech GmbH & Co. KG zusammen.

© Ineos

Mit der Portalachsen-Technik konnten im Fall des Grenadier die Bodenfreiheit um 250 Millimeter auf 514 Millimeter und die Wattiefe von 800 auf 1.050 Millimeter gesteigert werden. Was der Ineos Geländewagen kosten soll, hat man noch nicht verraten.