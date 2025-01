"Der Q6 e-tron offroad concept ist eine Neuinterpretation des Begriffs quattro. Das Modell zeigt das Potenzial, das schon heute in unserer Plattform für rein elektrische Fahrzeuge steckt. Mit diesem Fahrzeug lässt sich neues Terrain erobern. Wir sind gespannt auf die Reaktionen unserer Kunden auf dieses hochemotionale Auto“, sagt Audi CEO Gernot Döllner.

Und fährt die extreme Version des Q6 e-tron? Ja, das will Audi im Rahmen des F.A.T. Ice Race in Zell am See am 1. Februar demonstrieren.