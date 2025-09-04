Zurück zur Limousine: Volvo startet Produktion des neuen ES90

Im chinesischen Werk Chengdu hat Volvo die Serienproduktion der vollelektrischen Limousine ES90 aufgenommen. Das neue Modell ist in Österreich ab 69.990 Euro inklusive 20 Prozent Mehrwertsteuer bestellbar und wird als erstes Fahrzeug der Marke mit 800-Volt-Ladetechnik ausgeliefert. Damit sollen deutlich kürzere Ladezeiten und eine höhere Reichweite als bei bisherigen Elektro-Volvos möglich sein. Die ersten Fahrzeuge sollen noch im Laufe des Jahres an Kunden übergeben werden.

Limousine, Schrägheck und SUV

Die ES90 ist in der oberen Mittelklasse angesiedelt und kombiniert klassische Limousinen-Elemente mit der Linienführung eines Schrägheckmodells und einer leicht erhöhten Bodenfreiheit, wie sie von SUVs der Schwestermarke Polestar bekannt ist. Das Design soll nicht nur Raumkomfort schaffen, sondern auch die Aerodynamik verbessern. Da Volvo in den vergangenen Jahren in erster Linie auf SUV-Modelle gesetzt hat, stellt die Einführung einer vollelektrischen Limousine eine Ausnahme im aktuellen Portfolio dar.