Meistverkaufter Volvo aller Zeiten: Wer knackt den Rekord?

Nachdem der Premium-SUV zunächst ausschließlich in Europa vom Band lief, wurde er später als erstes globales Modell zusätzlich auch in China produziert, um die Nachfrage und den lokalen Absatz zu bedienen.

Als ich in den 1980er Jahren in Schweden aufwuchs, war der Volvo 240 das ikonische Familienauto – man sah ihn in fast jeder Einfahrt.

Der Volvo XC60 hat diese Tradition mit zahlreichen fortschrittlichen Sicherheitssystemen fortgesetzt: 2008 debütierte beispielsweise City Safety, das weltweit erste serienmäßige automatische Notbremssystem für niedrige Geschwindigkeiten, das Kollisionen bei Geschwindigkeiten von bis zu 30 km/h vermeiden oder abschwächen konnte. Heute ist diese Funktion ein Standard in Neuwagen. Als weitere Weltneuheit hielt 2017 die „Oncoming Lane Mitigation“ Einzug in den Volvo XC60: Sie lenkt das Fahrzeug zurück in seine Spur, wenn es in den Gegenverkehr gerät. Mehrere unabhängige Sicherheitsauszeichnungen bestätigen den Innovationscharakter.