Gegen Lamborghini & Mercedes: Dieses Auto holt sich den Gesamtsieg "Auto des Jahres"

86 Automobil-Journalistinnen aus 55 Ländern auf fünf Kontinenten stimmten ab - und wählten den Nissan Leaf zum WWCOTY 2026, zum Women's Worldwide Car of the Year. Bemerkenswert war im heurigen Jahr die Ausgeglichenheit unter den sechs Spitzenkandidaten, die jeweils als Kategoriesieger gegeneinander antraten. Marta García, Geschäftsführerin von WWCOTY: „Es gab es bei der Abstimmung eine erhebliche Ausgeglichenheit. Mehrere Modelle erhielten sehr ähnliche Zustimmungswerte, was die außergewöhnliche Qualität und Vielfalt der heutigen Automobilindustrie widerspiegelt. Am Ende setzte sich jedoch der Nissan Leaf durch.“ Die Finalisten bei WWCOTY 2026 waren: • Kategorie Kompaktwagen: Nissan Leaf

• Kategorie Kompakt-SUV: Škoda Elroq

• Kategorie Großraumwagen: Mercedes-Benz CLA

• Kategorie Großer SUV: Hyundai Ioniq 9

• Kategorie 4x4: Toyota 4Runner

• Kategorie Sportwagen: Lamborghini Temerario Der Nissan Leaf ist Gesamtsieger über alle Kategorien. Das Auto überzeugte die Jury mit seinem kohärenten und realistischen Ansatz für Elektromobilität. Es handelt sich um ein zu 100 % elektrisches Fahrzeug, das für den realistischen und barrierefreien Alltagseinsatz konzipiert ist. Es zeichnet sich durch seinen praktischen Ansatz aus und bietet ein ruhiges, leises Fahrverhalten und eine hervorragende Effizienz, insbesondere in städtischen und vorstädtischen Umgebungen. Seine Architektur legt den Schwerpunkt auf Innenraum und Benutzerfreundlichkeit statt auf komplexe Lösungen und bietet eines der intuitivsten Elektrofahrzeug-Erlebnisse auf dem Markt.

„Verbraucher können sich von der Reichweitenangst verabschieden. Das Fahrzeug fühlt sich deutlich hochwertiger an, als sein Preis vermuten lässt, und vor allem ist der neue Leaf günstiger als das ursprüngliche Modell von 2011“, sagte Tanya Gazdik (USA).



„Es eignet sich perfekt für das Fahren in der Stadt und bietet gleichzeitig einen großzügigen Innenraum, der es auch für längere Fahrten geeignet macht. Die Fahrt ist ruhig und komfortabel, es verfügt über die neuesten Technologien und, was wichtig ist, es hat ein ansprechendes Design“, erklärte Tina Vujanovic (Serbien). „Der Leaf ist in seinem Segment preislich konkurrenzfähig. Nissan ist es gelungen, Elektromobilität und fortschrittliche Sicherheitstechnologien einem breiteren Publikum zugänglich zu machen“, bemerkte Shereen Shabnam (Dubai).



„Der Nissan Leaf bietet Komfort, Praktikabilität und eine ausreichende Reichweite - fürs Pendeln und für längere Fahrten. Er hat zudem ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis", sagt Sandra Baierl, KURIER, die als WWCOTY-Jurymitglied mit abstimmte.