Was tun, wenn man auf Schnee und Eis ins Schleudern gerät?

Auf Österreichs Straßen herrschen weiterhin winterliche Fahrverhältnisse, glatte Straßen führen immer wieder zu gefährlichen Situationen. 2024 passierten in Österreich 751 Unfälle mit Personenschaden auf Schnee, Schneematsch und Glatteis. Dabei wurden 982 Personen verletzt und sieben getötet.

"In der Theorie hat man gelernt: Der Bremsweg ist beispielsweise auf Schnee drei- bis viermal so lang wie auf trockener Fahrbahn, das bedeutet, die Geschwindigkeit ist in etwa zu halbieren. Im Straßenverkehr ist davon jedoch wenig zu beobachten – viele unterschätzen die Situation oder sind verunsichert, weil ihnen die Praxis fehlt. Die praktische Erfahrung und Übung mit Fahrten auf Schnee und Eis können einen deutlichen Unterschied beispielsweise beim Bremsweg und beim Kurvenfahren ausmachen. Üben sollte man das aber nicht in Eigenregie im Straßenverkehr oder auf Parkplätzen – das kann gefährlich werden und Sachschäden provozieren – sondern im Rahmen eines professionellen Trainings in einem sicheren Umfeld", rät Roland Frisch, Pkw-Chefinstruktor der ÖAMTC Fahrtechnik.

Auf Schnee und Eis sicher unterwegs sein - dafür gibt es einige Dinge zu beachten: