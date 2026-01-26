Was tun, wenn man auf Schnee und Eis ins Schleudern gerät?
Auf Österreichs Straßen herrschen weiterhin winterliche Fahrverhältnisse, glatte Straßen führen immer wieder zu gefährlichen Situationen. 2024 passierten in Österreich 751 Unfälle mit Personenschaden auf Schnee, Schneematsch und Glatteis. Dabei wurden 982 Personen verletzt und sieben getötet.
"In der Theorie hat man gelernt: Der Bremsweg ist beispielsweise auf Schnee drei- bis viermal so lang wie auf trockener Fahrbahn, das bedeutet, die Geschwindigkeit ist in etwa zu halbieren. Im Straßenverkehr ist davon jedoch wenig zu beobachten – viele unterschätzen die Situation oder sind verunsichert, weil ihnen die Praxis fehlt. Die praktische Erfahrung und Übung mit Fahrten auf Schnee und Eis können einen deutlichen Unterschied beispielsweise beim Bremsweg und beim Kurvenfahren ausmachen. Üben sollte man das aber nicht in Eigenregie im Straßenverkehr oder auf Parkplätzen – das kann gefährlich werden und Sachschäden provozieren – sondern im Rahmen eines professionellen Trainings in einem sicheren Umfeld", rät Roland Frisch, Pkw-Chefinstruktor der ÖAMTC Fahrtechnik.
Auf Schnee und Eis sicher unterwegs sein - dafür gibt es einige Dinge zu beachten:
- Mehr Zeit einplanen: "Unter Zeitdruck und Stress passieren Fehler. Daher sollte man im Winter generell mehr Zeit einplanen – für die Fahrt, aber auch für ein allfälliges Schneeabkehren oder Eiskratzen", rät Frisch.
- Abstand nach vorne vergrößern und Geschwindigkeit reduzieren, Überholmanöver vermeiden – oft sind Mittelstreifen schlechter geräumt und rutschiger.
- Gefühlvoll lenken, bremsen und beschleunigen. "In Kurven oder beim Spurwechsel können abrupte Fahrmanöver zu einem Ausbrechen des Fahrzeuges führen", warnt der Pkw-Chefinstruktor der ÖAMTC Fahrtechnik.
- Wenn man ins Schleudern gerät: "Fuß weg vom Gas, auskuppeln und in die gewünschte Fahrtrichtung lenken und schauen – denn wohin man blickt, lenkt man auch. Bei Fahrzeugen mit Automatik entfällt das Auskuppeln", erklärt der Profi.
- Route richtig wählen: Hauptverbindungsstraßen werden besser und schneller von Schnee geräumt als kleinere Straßen – man ist sicherer unterwegs und kommt besser voran. Bei extremen Wetterbedingungen ist es ratsam, die Fahrt nach Möglichkeit zu verschieben.
- Besondere Vorsicht gegenüber schwächeren Verkehrsteilnehmern: "Im Ortsgebiet und insbesondere vor Schutzwegen, Haltestellen oder bei Schulwegen sollte man besonders vorsichtig fahren", empfiehlt Roland Frisch
Kommentare