Was kostet es, ein im Ausland gekauftes Auto in Österreich anzumelden?

Auto-Zölle sind derzeit in aller Munde. Was aber, wenn man selbst ein Auto importieren möchte? Ein seltenes Modell aus den USA vielleicht? Oder ein Auto, das im benachbarten Ausland womöglich weniger kostet als in Österreich?

Doch Achtung: Wer ein Fahrzeug aus dem Ausland nach Österreich importiert, musslaut mit Steuern und Gebühren rechnen. Diese variieren laut Mobilitätsclub je nach Herkunft des Fahrzeugs, dem Alter und dem Modell.

Diese Kosten kommen auf Käufer zu

1. Normverbrauchsabgabe (NoVA)

Die NoVA wird fällig, wenn ein Fahrzeug in Österreich zugelassen wird, unabhängig davon, ob es im Inland gekauft oder aus dem Ausland importiert wurde. Die Höhe der Abgabe richtet sich nach dem CO2-Ausstoß sowie dem Alter und Modell des Fahrzeugs.

2. Mehrwertsteuer (MwSt.)

Beim Kauf eines Neuwagens (maximal 6.000 km oder weniger als sechs Monate nach erstmaliger Inbetriebnahme) innerhalb der EU wird keine Mehrwertsteuer an den ausländischen Händler gezahlt. Stattdessen fällt in Österreich eine Erwerbssteuer in Höhe von 20 % an.

Für Gebrauchtwagen wird die Mehrwertsteuer direkt an den ausländischen Händler entrichtet.

3. Einfuhrumsatzsteuer

Wird das Fahrzeug aus einem Drittland (also einem Land außerhalb der EU) importiert, muss eine Einfuhrumsatzsteuer von 20 % gezahlt werden.