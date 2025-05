Ein Grätzl ohne Durchzugsverkehr? Analog zu den Superblocks in Spanien entsteht aktuell in Favoritens zwischen Gudrunstraße, Leebgasse, Quellenstraße und Neilreichgasse ein "urbanes Freiluftwohnzimmer" und Wiens erstes Supergrätzl.

Der erste Teil ist bereits fertiggestellt, es wurden 44 Bäume gepflanzt und 11 Mikrofreiräume sowie 70 Grünflächen angelegt. Aktuell wird nun der 2. Bauabschnitt umgestaltet – konkret wird eine Fußgängerzone rund um die Mittelschule Herzgasse geschaffen. Noch in diesem Jahr will man damit fertig sein.

Was ist ein Supergrätzl?

In einem Supergrätzl werden die Straßen und Kreuzungen so umgebaut, dass Autos und andere motorisierte Fahrzeuge nicht mehr durch das Grätzl durchfahren. Sie können zwar wie bisher zu jedem Haus und zu jeder Garage zufahren. Aber sie werden an der nächsten Kreuzung wieder auf die größeren Straßen außerhalb des Supergrätzls geleitet.

Dazu werden neue Einbahnstraßen geschaffen und Absperrungen auf den Kreuzungen errichtet. Für Fuß- und Radverkehr, die Rettung, die Feuerwehr oder die Müllabfuhr gibt es keine Einschränkungen.

Ohne Durchzugsverkehr bleibt laut Planern mehr Platz auf den Straßen für die Menschen - zum Beispiel breite Gehsteige, Bäume oder Spielgeräte.