Ungebetener Beifahrer: Kommt jetzt Werbung ins Auto-Cockpit?

Die Vorstellung, während der Fahrt von Werbebotschaften begleitet zu werden, ist für viele Autofahrer wahrscheinlich gewöhnungsbedürftig. Doch aktuelle Entwicklungen deuten darauf hin, dass personalisierte Werbung direkt im Fahrzeug künftig zum Standard werden könnte. Hersteller wie Volkswagen und Tesla haben bereits erste Schritte unternommen.

VW rollt "Empfehlungen" aus

Beim ID.7 zeigt Volkswagen mittlerweile erstmals sogenannte "Live-Empfehlungen" im Navigationsdisplay während der Fahrt an. Genauer gesagt handelt es sich dabei um Hinweise auf nahe Ladepunkte, Restaurants oder Händlerangebote entlang der Route. Das standardmäßig aktivierte System basiert auf dem Dienst "We Connect" bzw. "Volkswagen Connect", lässt sich laut Hersteller aber manuell abschalten. Nutzer berichten im Magazin PC Welt jedoch, dass das System bereits während der Fahrt automatisch Pop-ups anzeigte.

Tesla zeigt dynamische Werbung

Auch Tesla sorgte kürzlich mit einem Update für Aufregung: Besitzer vom Model 3, Model Y und Cybertruck erhielten eine Softwareaktualisierung, mit der im Infotainment-System eine Sonderedition des Films Tron: Ares integriert wurde. Das Fahrzeugicon wurde zum "Light Cycle" aus dem Film, die Ambientebeleuchtung wechselte in Neonrot. Besitzer zeigten sich überrascht und verärgert, berichtet das US-Magazin Electrek.