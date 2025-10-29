Ungebetener Beifahrer: Kommt jetzt Werbung ins Auto-Cockpit?
VW und Tesla haben eines gemeinsam: Sie integrieren Werbung in ihre Fahrzeuge. Was steckt dahinter und was bedeutet das für die Zukunft?
Zusammenfassung
- VW und Tesla integrieren erste Formen von Werbung und Empfehlungen direkt ins Fahrzeug-Infotainment.
- Weitere Hersteller und Mobilitätsdienste planen gezielte, personalisierte Werbung im Auto auf Basis von Standort- und Nutzerdaten.
- Werbung im Cockpit wirft Fragen zu Ablenkung, Datenschutz und rechtlicher Regulierung auf.
