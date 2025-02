Tunnelnotfälle: Drei Sicherheitsregeln, die Leben retten

Februar 2025: Ein Lkw-Lenker hat sein Schwerfahrzeug nach einer Panne im Gleinalmtunnel der Pyhrnautobahn (A9) in der Steiermark einfach stehen gelassen, ist in einen nachkommenden Lkw eingestiegen und hat sich aus dem Staub gemacht. Das qualmende Fahrzeug blieb mit einem Motorschaden zurück. Der Tunnel musste gesperrt werden, bis der Lkw abgeschleppt war, hieß es seitens der Polizei. Der Lenker tauchte wenige Stunden später am Areal des Abschleppunternehmens auf.

Eine Woche zuvor: Eine Karambolage mit fünf beteiligten Pkw hat im Amraser Tunnel auf der Inntalautobahn (A12) bei Innsbruck vier Verletzte gefordert. Eine 30-Jährige hatte ihr Auto wegen erhöhten Verkehrsaufkommens anhalten müssen. Ein nachkommender 36-jähriger türkischer Autolenker bemerkte dies zu spät, touchierte zunächst das Heck des Pkw der Frau und schlitterte entlang der rechten Tunnelwand. Daraufhin wurden drei weitere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

Ein Unfall im Tunnel. Für viele - zurecht - eine Horrorvorstellung. Auch wenn Tunnel eigentlich sicher sind: Was tun im Fall des Falles?

Der ADAC gibt Infos, wie sich Autofahrer in solchen Ausnahmesituationen richtig verhalten können. Hier die wichtigsten drei Sicherheitsregeln.

Sicherheitsregel 1: Basisregeln einhalten

Im Tunnel gelten einige grundlegende Verhaltensregeln, die jeder Autofahrer beherzigen sollte. Dazu gehört, das Abblendlicht einzuschalten, das Radio mit aktivem Verkehrsfunk einzustellen und stets die zulässige Höchstgeschwindigkeit einzuhalten. Ebenso sollte immer ausreichend Abstand zum Vordermann gehalten und auf Ampeln sowie Verkehrszeichen geachtet werden.

Es ist auch wichtig, die Lage von Notausgängen und Notrufstationen zu kennen. Und natürlich: Das Wenden im Tunnel ist strikt verboten.