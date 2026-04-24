Endlich wieder klein: smart präsentiert den #2

Sarah Lamboj, CEO smart Österreich: „Das smart Concept #2 ist unsere konsequente Weiterentwicklung der smart DNA: urban, kompakt und voller Charakter. Sein Design und seine Ausstrahlung schaffen sofort eine emotionale Verbindung – genau das, was die Marke smart seit jeher ausmacht. Die Vorfreude bei unseren Kundinnen und Kunden und unserem Vertriebsnetz ist sehr groß. Ich freue mich sehr darauf, diese Dynamik zusammen mit meinem Team in den Markt zu bringen.“



Wolfgang Ufer, CEO smart Europe: „Für mich persönlich ist es ein ganz besonderer Moment, das smart Concept #2 als ersten konkreten Ausblick auf die Neuinterpretation unseres ikonischen Zweisitzers zu präsentieren. Das Global Brand Event markiert einen wichtigen Ausgangspunkt für dieses neue Kapitel von smart, das im Herbst in Europa seinen nächsten Höhepunkt erreichen wird. Das Concept #2 vereint die Kreativität und Leidenschaft unseres Mercedes-Benz Designteams und vermittelt eine klare Vision der künftigen Qualitäten des smart #2. Es ist ein Fahrzeug, das sich an der tatsächlichen Lebens- und Mobilitätsrealität europäischer smart Kundinnen und Kunden orientiert – mühelos, agil und effizient.”



Großzügige Proportionen, eine markante Zweifarblackierung in mattem Weiß und warmem Gold sowie feine Lederdetails verleihen dem Modell seinen unverwechselbaren Ausdruck, während verborgene, unerwartete Elemente spielerisch unter transluzenten Oberflächen hervortreten. Auf Basis, eigenentwickelten Electric Compact Architecture (ECA) von smart steht das künftige Serienmodell smart #2 für die Neuinterpretation des ultimativen zweisitzigen Stadtautos.



Kai Sieber, Mercedes-Benz Design, Head of Design smart: „Wir sind überzeugt, dass ein Stadtauto mehr als ein Problemlöser sein sollte – es sollte Freude auslösen. In Anlehnung an das ikonische Erbe des fortwo überträgt das Concept #2 unsere mutige Persönlichkeit in eine neue Ära, in der Funktion zum Ausdruck von Haltung wird. Es geht nicht nur um clevere Praktikabilität, sondern um eine echte Erweiterung der persönlichen Identität.”



Über seine ikonische Ästhetik hinaus zeigt das Concept #2, wie kompromisslose urbane Alltagstauglichkeit umgesetzt werden kann. Das Designkonzept greift die für smart charakteristische „wheels-at-the-corners“-Architektur auf und maximiert so den Innenraum bei einer Gesamtlänge von nur 2.792 Millimetern. Zugleich demonstriert das smart Concept #2 mit einem Wendekreis von 6,95 Metern eine außergewöhnliche Agilität für müheloses Manövrieren im urbanen Raum.



Mit dem Concept #2 entwirft die Marke die Vision einer elektrischen Reichweite von bis zu knapp 300 Kilometern sowie einer DC-Schnellladefähigkeit, mit der sich der Ladezustand in weniger als 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent erhöhen ließe. Zum Konzeptmodell gehören außerdem innovative Vehicle-To-Load-Funktionen (V2L), die einen modernen urbanen Lebensstil auch unterwegs zuverlässig mit Energie versorgen.



Das Serienmodell des smart #2 soll als Nachfolger des fortwo im Oktober 2026 auf dem Pariser Autosalon seine Weltpremiere feiern.