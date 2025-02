Fahrradfahren macht Freude - nicht aber der Umstand, wenn einem der Drahtesel geklaut wird.

In Österreich werden jährlich an die 22.500 Fahrräder gestohlen. Die Aufklärungsquote ist gering und liegt österreichweit nur bei 5,5 Prozent. "In Wien ist das Radparken aber zum wiederholten Male erneut sicherer geworden, ein positiver Gegentrend zur Entwicklung in Restösterreich. Das bestätigt die Bestrebungen, für sichere Abstellplätze zu sorgen und für die Verwendung sicherer Schlösser & Ansperrmethoden zu werben", sagt Valentin Eisendle vom Verein Radlobby Österreich.

Wie schützt man sein Rad?

Oft sieht man teure Fahrräder, nur mit Kabelschloss gesichert oder nur mit dem Vorderrad am Fahrradständer angehängt. Ein leichtes Spiel für Fahrraddiebe - viele Schlösser können mit einem großen Bolzenschneider in kürzester Zeit geknackt oder ein Vorderrad blitzschnell mittels Schnellspannverschluss gelöst werden.