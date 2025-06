Sauberes Auto: Warum kann Handwäsche zu Hause teuer werden?

Jetzt in der Pollen-Hochsaison zieht es viele Fahrzeugbesitzer in die Waschstraße. Dort soll das Auto vom lästigen Blütenstaub befreit und zum Glänzen gebracht werden – manchmal endet der Besuch aber auch ganz anders. Zum Beispiel mit Kratzern, beschädigten Außenspiegeln, Antennen oder Scheibenwischern. Da stellt sich dann die Frage: Wer haftet in diesem Fall eigentlich?

Martin Hoffer, Leiter der ÖAMTC-Rechtsdienste, weiß: "Grundsätzlich kommt es darauf an, wodurch der Schaden verursacht wurde. Abhängig davon entscheidet sich, ob die Betreiber der Waschanlage für Reparaturkosten aufkommen müssen oder nicht."

Schäden durch Eigenverschulden – keine Haftung seitens Betreiber

In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der meisten Waschstraßen steht klar: Für außen angebrachte Fahrzeugteile – etwa Spiegel, Antennen oder Wischer – wird keine Haftung übernommen, wenn diese nicht ordnungsgemäß gesichert waren.

Um Schäden zu vermeiden, sollte man also vor der Einfahrt in die Waschstraße unbedingt die Spiegel und Wischer einklappen und die Antenne nach Möglichkeit abschrauben. Wer das nicht tut und dann einen Schaden feststellt, bleibt in der Regel darauf sitzen.