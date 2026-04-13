Rekord bei E-Autos: Zulassungen im März knacken 25-Prozent-Marke

Der März 2026 brachte einen Rekordwert bei den E-Auto-Zulassungen: Jeder vierte neu zugelassene Pkw war rein batteriebetrieben. So viele wie noch nie. In absoluten Zahlen sind das 8.206 E-Autos und im Vergleich zum März 2025 ein Plus von 34 Prozent.

Zulassungen März 2026:

Benzin: 24,8 %

Diesel: 8,9 %

Elektro: 24,9 %

Plug-In-Hybrid: 35,2 Prozent

Der März 2026 ist damit der bisher beste Monat in Österreichs E-Pkw-Hochlauf. Hat das schon mit der aktuellen Situation zu tun? Eher nicht. Etwaige Effekte der Situation im Nahen Osten werden sich erst in den kommenden Monaten in der Zulassungsstatistik niederschlagen, sagen Experten.

„Das Interesse an E-Autos ist durch die hohen Spritpreise massiv gestiegen. Verkaufsplattformen berichten von einer um 40 Prozent höheren Nachfrage. Dieses Momentum gilt es nun zu nutzen und das Thema E-Mobilität stärker in den Fokus zu rücken. Denn es geht dabei nicht nur darum, das Klima zu schützen, sondern E-Mobilität ist ebenso wichtig, um unseren Standort gegenüber internationalen Preisschocks resilienter aufzustellen“, hält Mobilitätsminister Peter Hanke fest.