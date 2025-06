Rund 74 Prozent der Befragten gaben zudem an, häufig oder sehr häufig eine falsche Anwendung des Reißverschlusssystems beobachtet zu haben: Zu den falschen Verhaltensweisen gehören dabei knappes Auffahren, möglichst frühes Einordnen sowie das Stehenbleiben, bis man in den weiterführenden Fahrstreifen reingelassen wird.

Es ist ein hartes Urteil: "Gar nicht gut" - kennen die Österreicher das Reißverschlussverfahren im Straßenverkehr , wie Daten des KFV zeigen. In einer aktuellen Umfrage gaben zwar rund 70 Prozent der Befragten an, die Regel des Reißverschlussprinzips ganz genau zu kennen. Bei detaillierter Nachfrage liegen dennoch 94 Prozent bei der Beantwortung von Wissensfragen falsch : Nur sechs Prozent der Befragten können zu Details über das Reißverschlusssystem richtig Auskunft geben.

Besonders der Ort des Einordnens wurde von vielen der Befragten falsch interpretiert: Nur die wenigsten wissen, dass sie sich erst unmittelbar vor der Verengung einordnen müssen. Viele Befragte gaben an, sich bereits vorher bzw. möglichst früh in den weiterführenden Fahrstreifen einzuordnen – selbst, wenn dies zu Staus und gefährlichen Situationen führen kann.

Den Verkehrsfluss optimieren

Insbesondere das Stehenbleiben, bis man reingelassen wird, um sich möglichst früh in den weiterführenden Fahrstreifen einzuordnen, kann problematisch werden. Rund zwölf Prozent der Befragten gaben an, dies so bereits selbst praktiziert zu haben: „Das Reißverschlusssystem hilft dabei, den Verkehrsfluss zu optimieren sowie lange Staus und stockenden Verkehr zu verhindern. Das Wichtigste ist, ausreichend Abstand zu halten, sonst funktioniert es nicht. Was nur wenige wissen: Das Reißverschlusssystem ist in Österreich gesetzlich vorgeschrieben und andere Verkehrsteilnehmende müssen das Einfädeln ermöglichen“, so ASFINAG-Verkehrssicherheitsexperte Bernhard Lautner. Wer sich nicht daran hält, riskiert sogar Strafen.