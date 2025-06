Müde am Steuer: Kaffee, Pause, Technik - Was hält wach?

Viele Autofahrer kennen es: Die graue Straße vor sich, die Kilometer-bis-zum-Ziel-Anzeige am Navi, die nicht kleiner werden will und das Müdigkeitsgefühl, das immer höher kriecht. Und trotzdem: Man fährt weiter. Schließlich will man ankommen.

Auf den letzten Kilometern

„Die meisten Unfälle durch Sekundenschlaf passieren auf den letzten Kilometern vor dem Ziel“, erklärt Gerhard Klösch vom Institut für Schlaf-Wach-Forschung. „Sekundenschlaf ist eine Müdigkeitsattacke. Das Risiko dafür steigt mit der Länge der Fahrt, aber auch mit der Gesamtwachzeitlänge“, erklärt ÖAMTC Expertin Marion Seidenberger. Besonders auf langen Autobahnfahrten oder nach anstrengenden Arbeitstagen kann die Konzentration rapide sinken. Besonders gefährlich sind Nachtfahrten zwischen zwei und fünf Uhr morgens sowie zwischen 13 und 15 Uhr.

Bis zu fünf Prozent der tödlichen Unfälle, so die Unfallstatistik des BMI, haben Übermüdung als Ursache. Genau weiß man es aber nicht: Bei Sekundenschlafunfällen gibt es oft keine auswertbaren Spuren. Die Dunkelziffer könnte daher weit höher liegen.