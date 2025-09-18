Mitsubishi unter Strom: Der Eclipse Cross startet als erstes E-SUV

Mitsubishi hat den neuen Eclipse Cross als erstes reines Batterieauto der Marke seit dem i-MiEV, der bereits 2009 eingeführt wurde, vorgestellt. Während der Hersteller in den vergangenen Jahren vor allem mit Plug-in-Hybriden wie dem Outlander und später dem Eclipse Cross präsent war, soll die Neuauflage den Schritt in Richtung vollständiger Elektrifizierung markieren. Der neue Eclipse Cross basiert auf der CMF-EV-Plattform, die innerhalb der Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz entwickelt wurde. Produziert wird das Modell künftig im nordfranzösischen Werk Douai.

Reichweite und Ladeleistung

Für die Markteinführung im Frühjahr 2026 ist eine Version mit 87-kWh-Batterie vorgesehen, die nach WLTP mehr als 600 Kilometer Reichweite ermöglichen soll. Im Sommer 2026 folgt zusätzlich eine günstigere Variante mit 60-kWh-Akku. Beide Versionen sollen Gleichstrom-Schnellladen mit bis zu 150 kW unterstützen, womit längere Strecken mit Zwischenstopps an Schnellladestationen möglich sind. Alternativ steht ein dreiphasiges AC-Laden mit bis zu 22 kW zur Verfügung.

Europäisches Design

Optisch orientiert sich der Eclipse Cross laut Herstellerangaben am Geschmack europäischer Kundschaft. Entwickelt wurde das Modell im Mitsubishi Designzentrum in Deutschland: Neu ist die interpretierte Frontgestaltung, die das „Dynamic Shield“-Motiv diverser Mitsubishi-Modelle aufgreift, sowie ein Heck mit hexagonalem Design.

Mit 4,47 Metern Länge, 1,86 Metern Breite und 1,57 Metern Höhe ordnet sich der Wagen in der C-SUV-Klasse ein. Die Silhouette soll dabei SUV-Merkmale mit coupéhaften Elementen verbinden.

Im Innenraum setzen die Japaner auf ein 12,3-Zoll-Infotainment-Display sowie ein ebenso großes Fahrerdisplay. Google-Dienste wie Maps und Assistant sind über „Google Built-in“ verfügbar, zusätzlich werden Android Auto und Apple CarPlay unterstützt, die durch Over-the-Air-Updates auf dem neuesten Stand bleiben sollen.