Lamborghini Fenomeno Roadster: 1080 PS und oben ohne

Automobili Lamborghini präsentiert das neueste, streng limitierte Modell: den Fenomeno Roadster. Nur 15 Exemplare sind davon geplant, jeweils mit einem V12-Hybridantrieb, der insgesamt 1080 PS leistet. Damit ist der Fenomeno Roadster der leistungsstärkste offene Sportwagen, den Lamborghini je produziert hat. Der Fenomeno Roadster ist eine Weiterentwicklung des Fenomeno Coupé, das erstmals 2025 vorgestellt wurde. Er ist ein offener Zweisitzer, der ein neues Leistungsniveau mit vom Rennsport inspirierten, technischen Innovationen und dem Design des Lamborghini Centro Stile verbindet, das seit über 20 Jahren die Identität der Marke prägt. „Dieser exklusive Roadster verkörpert unsere Markenwerte in ihrer reinsten Form: visionäres Design, kompromisslose Leistung und absolute Exklusivität", sagt Stephan Winkelmann, Vorstandsvorsitzender und CEO von Automobili Lamborghini.

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Der Lamborthini Fenomeno ist das erste V12-High Performance Electrified Vehicle (HPEV) von Lamborghini, das eine kombinierte Systemleistung von 1080 PS aus einem 6,5-Liter-V12-Saugmotor liefert, der mit drei Elektromotoren verbunden ist. Der Fenomeno Roadster beschleunigt in 2,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h, in 6,8 Sekunden von 0 auf 200 km/h und erreicht Geschwindigkeiten von über 340 km/h. Damit verbindet er extreme Leistung mit modernster Hybridtechnologie. Seine von der Luft- und Raumfahrt inspirierte Fahrwerksstruktur sorgt für ein optimales Leistungsgewicht und hohe Steifigkeit. Der Fenomeno Roadster verfügt über manuell einstellbare Renn-Stoßdämpfer, die eine niedrigere Fahrhöhe sowie eine präzise Einstellung und Abstimmung für den Straßen- oder Rennstreckenbetrieb ermöglichen. Die Bremsleistung wird durch das CCM-R-Plus-Carbon-Keramik-System gewährleistet, das auf Technologien aus dem Motorsport basiert und auch bei hohen Geschwindigkeiten eine konstante Verzögerung sowie maximale Stabilität garantiert.

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Aerodynamik und Design Der Fenomeno Roadster verfügt im Vergleich zum Coupé über ein vollständig neues Aerodynamik‑Paket, das darauf ausgelegt ist, auch ohne Dach maximale Performance zu gewährleisten. Ein zusätzlicher Spoiler auf der Windschutzscheibe lenkt den Luftstrom über das Cockpit hinweg und führt ihn in den neuen Motorraum. Der von Lamborghini entwickelte Motor ist eines der zentralen Designelemente des Fenomeno Roadsters und wird durch eine transparente, neue Motorabdeckung gewürdigt, deren sechseckige Lufteinlässe das Y-Motiv elegant aufgreifen und gleichzeitig Kühlluft zum Motor leiten. Selbst der Motor wird von einem sechseckigen Element eingerahmt.

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Erster Supersportwagen-Roadster mit V12-Hybrid-HPEV Der Fenomeno Roadster ist der erste offene Zweisitzer von Lamborghini, der mit einem V12-Hybrid-HPEV-Antriebsstrang ausgestattet ist, und schlägt ein neues Kapitel in der Elektrifizierungsstrategie der Marke auf. Das Herzstück des Antriebsstrangs bildet ein 6,5-Liter-V12-Saugmotor, der leistungsstärkste V12, den Lamborghini je gebaut hat. Er leistet 835 PS bei 9250 U/min und 725 Newtonmeter Drehmoment bei 6750 U/min – mit einer spezifischen Leistung von über 128 PS pro Liter, einem historischen Bestwert für die Marke. Dieser leistungsstarke V12 arbeitet mit drei Elektromotoren – zwei vorn und einer über dem Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe – zusammen, die zusätzliche elektrische Leistung sowie Funktionen wie Torque Vectoring und regeneratives Bremsen ermöglichen. Die 7-kWh-Lithium-Ionen-Batterie ermöglicht zudem einen rein elektrischen Fahrmodus. Zusammen erreichen Verbrennungsmotor und Elektroantrieb eine kombinierte Systemleistung von 1080 PS. Damit beschleunigt der Fenomeno Roadster in 2,4 Sekunden auf 100 km/h, in 6,8 Sekunden auf 200 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von über 340 km/h.

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