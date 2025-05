Kindersitze im Test: Wie aussagekräftig ist der Preis?

Diese " PFAS " werden auch als "Ewigkeits-Chemikalien“ bezeichnet, weil sie nicht biologisch abbaubar sind und sich damit langfristig in der Umwelt anreichern und in das Wasser bzw. den Nahrungskreislauf gelangen können. In der Kategorie "Bedienung" fließen ab jetzt beispielsweise, zusätzlich zu den gedruckten Handbüchern, auch Online-Bedienungsanleitungen ein.

In diesem Jahr wurde die Testdurchführung und -auswertung überarbeitet und die Anforderungen somit erhöht. “Auch wenn wir die Hersteller vorab darüber informiert haben, waren die guten Ergebnisse keinesfalls selbstverständlich”, so der ÖAMTC-Techniker.

Vor dem Kauf eines Kindersitzes sollten sich Eltern über das Angebot informieren. Eine Orientierung bieten die über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgehenden Kindersitztests des Mobilitätsclubs (www.oeamtc.at/kindersitztest).

Sitze vorab testen

Der Kauf sollte idealerweise mit dem eigenen Auto und gemeinsam mit dem Kind in einem Fachgeschäft oder an einem ÖAMTC-Stützpunkt erfolgen. "Kindersitze sollte man nicht einfach über das Internet bestellen, denn nicht jeder lässt sich in jedem Auto auf dem gewünschten Platz sicher montieren. Kinder sitzen auch nicht in jedem Sitz gleich gut. Das geschulte Fachpersonal weiß, worauf es ankommt und kennt die Antworten zu den zahlreichen Fragen junger Eltern", rät Kerbl abschließend.