Groß gegen klein im E-Auto-Crashtest: Können auch kompakte Pkw sicher sein?

Im ersten Euro NCAP-Crashtest des Jahres 2025 wurden zwei E-Autos untersucht. "Wir haben uns diesmal mit dem Mini Cooper E und dem Audi A6 e-tron sowohl einen kleinen als auch einen großen Vertreter der E-Mobilität angesehen. Beide erreichen die Höchstwertung von fünf Sternen und zeigen, dass ein hohes Sicherheitsniveau nicht von der Fahrzeugklasse abhängt", so das Fazit von ÖAMTC-Techniker Thomas Hava.

Wie sicher ist der Mini Cooper?

Vor knapp 25 Jahren brachte BMW mit dem Mini Cooper ein Fahrzeug auf den Markt, das den Charme des Originals von 1959 mit modernen Sicherheits-Standards verband. Damals gab es im Euro NCAP-Crashtest vier Sterne – danach verbesserte der Hersteller mit jeder weiteren Generation seines Kleinwagens die Sicherheit.

"Diesen Trend setzt der aktuelle Mini Cooper E fort", erklärt Hava. "Das vollelektrische Modell bietet sehr gute Sicherheit für erwachsene Fahrzeuginsassen, aber auch für Kinder an Bord. Und mindestens ebenso wichtig: Auch der Schutz für Fußgängerowie die aktiven Sicherheitssysteme, die helfen, Unfälle zu vermeiden, sind auf hohem Niveau."