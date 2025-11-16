Elektrisch durch Entenhausen: Aus dem "313" wird der "E-313"

In der neuesten Ausgabe des Lustigen Taschenbuchs (LTB) Nr. 604, die ab 18. November 2025 erhältlich ist, erhält Donald Ducks legendäres Auto, der 313, ein elektrisches Update. Unter dem Namen "E-313" fährt der Oldtimer künftig mit alternativem Antrieb durch Entenhausen.

Die Geschichte greift damit das Thema der Mobilitätswende auf: Donalds geliebter Oldtimer entspricht am Anfang des Comics nicht mehr den aktuellen Umweltauflagen, weshalb der Tüftler selbst Hand anlegt. Mithilfe eines sogenannten "Fahrzeugvergrünerungsbausatzes" wird der 313 zu einem multifunktionalen Elektrofahrzeug. Die Karosserie des Oldtimers wird mit grüner Folie beklebt und der Verbrenner-Motor durch einen elektrischen Antrieb ersetzt. Als Energielieferant für den Motor dienen ein Windrad, Pedale und Solarpaneele.