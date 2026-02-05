Drei neue S-Klassen und über 50.000 Kilometer Asphalt, Wüste, Küste und Großstadt

Seit Carl Benz vor 140 Jahren das Patent für das erste Automobil angemeldet hat, hat sich Mercedes‑Benz der Innovation verschrieben. Und nun ist es, trotz anstehender Herausforderungen, Zeit zu feiern:

Seit Carl Benz vor 140 Jahren das Patent für das erste Automobil angemeldet hat, hat sich Mercedes‑Benz der Innovation verschrieben. Und nun ist es, trotz anstehender Herausforderungen, Zeit zu feiern: Im Anschluss an die Weltpremiere der neuen S-Klasse am 29. Januar 2026 sind daher drei neue S-Klasse Limousinen zu einer außergewöhnlichen globalen Reise aufgebrochen. Über mehr als 50.000 Kilometer und durch sechs Kontinente hinweg, steuert der Konvoi 140 ausgewählte Orte an, die sinnbildlich für die Geschichte, den Pioniergeist und die weltweite Präsenz der Marke Mercedes-Benz stehen.

Die Reise erstreckt sich über mehr als 50.000 km durch Europa, Südamerika, Nordamerika, Australien, Asien und Afrika – in Ländern, Städten und Gemeinden auf jedem Kontinent, in denen Mercedes‑Benz Spuren hinterlassen hat. Es ist die ambitionierteste Markenreise, die jemals unternommen wurde. Die Route verbindet Meilensteine der Marke und legendäre Strecken, wie die Route 66 - die 2026 ihr 100-jähriges Jubiläum feiert – mit Megacitys wie Buenos Aires, Shanghai und Sydney. Unterwegs werden die neuen S‑Klassen von Begleitfahrzeugen unterstützt, darunter Oldtimer, Premierenmodelle aus diesem Jahr und lokale Flottenfahrzeuge, die das aktuelle Portfolio der Marke zeigen.

Zusammenarbeit mit adidas

Bei der Weltpremiere der neuen S‑Klasse und dem Start des Jubiläumsprogramms kündigte Mercedes‑Benz zudem eine neue Zusammenarbeit mit adidas an. Aus dieser Partnerschaft ist eine besondere Sneaker-Edition anlässlich „140 Jahre Innovation“ hervorgegangen. Sie würdigt das Erbe beider Marken mit einem retro-inspirierten Design auf Basis des beliebten adidas Samba. Die limitierte Auflage kombiniert Leder mit strukturiertem Textil, das vom Innenraumdesign der Mercedes‑Benz Fahrzeuge inspiriert ist. Sie wird in drei Farbvarianten erhältlich sein, die auf Mercedes‑Benz Modelle aus den vergangenen Jahrzehnten verweisen. Auch sonst hat man viel vor: In den nächsten zwei Jahren wird Mercedes‑Benz mehr als 40 neue Modelle einführen