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Das nächste Raumwunder? Der neue elektrische Mercedes Benz VLE

Der VLE ist das erste Fahrzeug auf Basis der neuen Van-Architektur. Das steckt im Luxus-Elektro-Van.
Teresa Richter-Trummer
16.03.2026, 05:00

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Zusammenfassung

  • Der neue Mercedes VLE kombiniert Limousinenkomfort mit der Variabilität eines MPV und bietet Platz für bis zu acht Personen.
  • Innovative Features wie elektrische Schiebetüren, flexible Sitzkonfigurationen, 305 kW Allradantrieb und ein 8K-Panoramabildschirm machen ihn besonders familienfreundlich.
  • Mit über 700 km Reichweite, ultraschnellem Laden und modernster Klima- sowie Sicherheitstechnik setzt der VLE neue Maßstäbe im Luxus-Elektro-Van-Segment.
Mit dem neuen elektrischen VLE bringt Mercedes-Benz ein Fahrzeug, das vor allem für Familien interessant sein könnte. Denn der VLE ist das erste Fahrzeug auf Basis der neu entwickelten modularen, flexiblen und skalierbaren Van-Architektur. Als Grand Limousine will man Fahrkomfort und die Fahrdynamik einer Limousine mit der Geräumigkeit - es gibt Platz für bis zu acht Personen - Vielseitigkeit und Flexibilität eines MPV vereinen.  
 
Optisch ist auf den ersten Blick klar erkennbar, dass der VLE eine neue Ära einläutet. Die Van-Architektur hat übrigens einen netten Nebeneffekt: Eine herausragende Aerodynamik mit einem cw-Wert von 0,25. Der Überhang vorne verleiht dem VLE angemessenen Status. Hübsch: Die straff gespannte Dachlinie mündet in das fließend abgerundete Heck. 
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Innen wird es edel: Äußerst komfortabel und in diesem Segment einzigartig ist die Möglichkeit, die Sitze ferngesteuert zu konfigurieren.

Fünf Punkte, die ihn für Familien interessant machen

  1. Für Menschen, die mit Kindern (und deren Zeug) unterwegs sind, bringt der VLE eine praktische Sache: Auf jeder Seite eine elektrische Schiebetür, auf Wunsch mit hands-free-access. Die Schiebetüren verfügen über vollständig versenkbare Fenster. Ebenso praktisch wie die Türen ist die separat zu öffnende Heckscheibe. Sie macht das Be- und Entladen besonders komfortabel. Und je nach gewählter Mittelkonsole besteht freier Zugang vom Cockpit in den Fond.
  2. Bis zu acht Sitze sind über drei vollwertige Reihen verfügbar. Zahlreiche Konfigurationen sind möglich, einschließlich einer Vis-à-vis-Bestuhlung mit manuell verstellbaren Sitzen. Mit Roll & Go lassen sich die Sitze vor– und zurückschieben, in jeder beliebigen Position arretieren oder einfach entfernen, um ausreichend Platz für Sport- und Freizeitausrüstung zu schaffen. Mit einer Anhängelast von bis zu 2,5 Tonnen zieht der VLE problemlos Wohnwagen, Boot- oder Pferdeanhänger. Optimale Antriebskraft und maximale Traktion gewährleistet die leistungsstarke Elektroantriebseinheit mit bis zu 305 kW und der 4MATIC Allradantrieb.  
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Versteckt im Dachhimmel über den Frontsitzen befindet sich ein ausfahrbarer, 79 Zentimeter (31,3 Zoll) großer Panorama-Screen mit Splitscreen-Funktion. Per Sprachbefehl wie „Hey Mercedes, starte das Kinoerlebnis“ gleitet er aus seiner „Garage“. 

Der VLE ist das erste Modell auf der neuen Van-Architektur - entwickelt, um eine breite Palette von Kundenbedürfnissen zu erfüllen und sich an jeden Lebensstil anzupassen.

von Ola Källenius

Vorsitzender des Vorstands, Mercedes-Benz Group AG

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Mit der Hinterachslenkung und der damit verbundenen direkteren Lenkübersetzung an der Vorderachse ist der VLE ziemlich agil: Der Lenkwinkel an der Hinterachse beträgt sieben Grad. Damit verringert sich der Wendekreis von Bordstein zu Bordstein auf 10,9 Meter

3. Ein nettes Zuckerl: Im Dachhimmel über den Frontsitzen verbirgt sich ein ausfahrbarer, 79 Zentimeter (31,3 Zoll) großer Panorama-Screen mit 8K–Auflösung, Splitscreen-Funktion und einer Acht–Megapixel-Kamera - perfekt, um Filme, Musikvideos und Spiele zu genießen oder an Videokonferenzen teilzunehmen.

4. Schnell geladen: Mehr als 700 Kilometer WLTP–Reichweite machen Langstrecken möglich. Bei langen Fahrten kann der VLE binnen 15 Minuten eine Reichweite von bis zu 355 Kilometer (WLTP) nachladen – dank 800-Volt-Technologie und neuer Batterie mit einem nutzbaren Energieinhalt von 115 kWh. Vorläufige Werte: Energieverbrauch kombiniert: 20,4–18,6 kWh/100 km.

5. Vorne warm, hinten kalt? Drei Klimaanlagen gewährleisten bereits nach wenigen Minuten wohltuende Temperaturen – auch im Fond der Grand Limousine. Und auch Sicherheit wird großgeschrieben: Jedes Fahrzeug verfügt über ein umfassendes Sensor-Set aus zehn Kameras, fünf Radarsensoren und zwölf Ultraschall-Sensoren für hochmoderne Fahrassistenz

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