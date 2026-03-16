Das nächste Raumwunder? Der neue elektrische Mercedes Benz VLE
Zusammenfassung
- Der neue Mercedes VLE kombiniert Limousinenkomfort mit der Variabilität eines MPV und bietet Platz für bis zu acht Personen.
- Innovative Features wie elektrische Schiebetüren, flexible Sitzkonfigurationen, 305 kW Allradantrieb und ein 8K-Panoramabildschirm machen ihn besonders familienfreundlich.
- Mit über 700 km Reichweite, ultraschnellem Laden und modernster Klima- sowie Sicherheitstechnik setzt der VLE neue Maßstäbe im Luxus-Elektro-Van-Segment.
Fünf Punkte, die ihn für Familien interessant machen
- Für Menschen, die mit Kindern (und deren Zeug) unterwegs sind, bringt der VLE eine praktische Sache: Auf jeder Seite eine elektrische Schiebetür, auf Wunsch mit hands-free-access. Die Schiebetüren verfügen über vollständig versenkbare Fenster. Ebenso praktisch wie die Türen ist die separat zu öffnende Heckscheibe. Sie macht das Be- und Entladen besonders komfortabel. Und je nach gewählter Mittelkonsole besteht freier Zugang vom Cockpit in den Fond.
- Bis zu acht Sitze sind über drei vollwertige Reihen verfügbar. Zahlreiche Konfigurationen sind möglich, einschließlich einer Vis-à-vis-Bestuhlung mit manuell verstellbaren Sitzen. Mit Roll & Go lassen sich die Sitze vor– und zurückschieben, in jeder beliebigen Position arretieren oder einfach entfernen, um ausreichend Platz für Sport- und Freizeitausrüstung zu schaffen. Mit einer Anhängelast von bis zu 2,5 Tonnen zieht der VLE problemlos Wohnwagen, Boot- oder Pferdeanhänger. Optimale Antriebskraft und maximale Traktion gewährleistet die leistungsstarke Elektroantriebseinheit mit bis zu 305 kW und der 4MATIC Allradantrieb.
Der VLE ist das erste Modell auf der neuen Van-Architektur - entwickelt, um eine breite Palette von Kundenbedürfnissen zu erfüllen und sich an jeden Lebensstil anzupassen.
3. Ein nettes Zuckerl: Im Dachhimmel über den Frontsitzen verbirgt sich ein ausfahrbarer, 79 Zentimeter (31,3 Zoll) großer Panorama-Screen mit 8K–Auflösung, Splitscreen-Funktion und einer Acht–Megapixel-Kamera - perfekt, um Filme, Musikvideos und Spiele zu genießen oder an Videokonferenzen teilzunehmen.
4. Schnell geladen: Mehr als 700 Kilometer WLTP–Reichweite machen Langstrecken möglich. Bei langen Fahrten kann der VLE binnen 15 Minuten eine Reichweite von bis zu 355 Kilometer (WLTP) nachladen – dank 800-Volt-Technologie und neuer Batterie mit einem nutzbaren Energieinhalt von 115 kWh. Vorläufige Werte: Energieverbrauch kombiniert: 20,4–18,6 kWh/100 km.
5. Vorne warm, hinten kalt? Drei Klimaanlagen gewährleisten bereits nach wenigen Minuten wohltuende Temperaturen – auch im Fond der Grand Limousine. Und auch Sicherheit wird großgeschrieben: Jedes Fahrzeug verfügt über ein umfassendes Sensor-Set aus zehn Kameras, fünf Radarsensoren und zwölf Ultraschall-Sensoren für hochmoderne Fahrassistenz
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