Das nächste Raumwunder? Der neue elektrische Mercedes Benz VLE

Mit dem neuen elektrischen VLE bringt Mercedes-Benz ein Fahrzeug, das vor allem für Familien interessant sein könnte. Denn der VLE ist das erste Fahrzeug auf Basis der neu entwickelten modularen, flexiblen und skalierbaren Van-Architektur. Als Grand Limousine will man Fahrkomfort und die Fahrdynamik einer Limousine mit der Geräumigkeit - es gibt Platz für bis zu acht Personen - Vielseitigkeit und Flexibilität eines MPV vereinen.

Optisch ist auf den ersten Blick klar erkennbar, dass der VLE eine neue Ära einläutet. Die Van-Architektur hat übrigens einen netten Nebeneffekt: Eine herausragende Aerodynamik mit einem c w -Wert von 0,25. Der Überhang vorne verleiht dem VLE angemessenen Status. Hübsch: Die straff gespannte Dachlinie mündet in das fließend abgerundete Heck.