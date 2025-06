Autofahrt mit Kindern: Wann es gefährlich wird - und wann teuer

Bevor die Pkw-Kolonnen zu Beginn der Sommerferien wieder in alle Richtungen rollen, tauchen bei Familien mit Kindern oft viele Fragen auf. Ab welchem Alter dürfen Kinder beispielsweise am Beifahrersitz Platz nehmen? Oder wie bringt man die Kinder möglichst sicher und stressfrei ans Reiseziel? Martin Hoffer, Leiter der ÖAMTC Rechtsdienste , hat gemeinsam mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) vor Beginn der Pkw-Reisesaison häufige oder besonders knifflige Fragen beantwortet, die auch in Form eines Podcast nachgehört werden können. Hoffer : „Ein für die Größe und das Alter passender Kindersitz ist der wichtigste Beitrag für eine sichere Fahrt. Eltern sollten sich bei der Auswahl des passenden Sitzes umfassend beraten lassen. Ist das Kind nicht ordnungsgemäß gesichert, ist das nicht nur gefährlich – es drohen auch Verwaltungsstrafen bis 10.000 Euro sowie eine Vormerkung im Führerscheinregister.

„Mir ist schlecht“, „mir ist fad“, „wann sind wir endlich da …?“, wer mit seinen Kindern im Pkw auf Urlaub fährt, kennt diese Sätze vermutlich nur allzu gut. Für die Eltern bergen ständige Ablenkungen während der Autofahrt aber auch eine hohe Unfallgefahr. In Österreich werden pro Jahr im Schnitt 232 Kinder (bis 14 Jahren) in den Urlaubsmonaten (Juli und August) in einem Pkw verletzt oder getötet.

Klaus Robatsch, Leiter der Verkehrssicherheit im Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV): „In Österreich werden pro Jahr im Schnitt 51 Kinder in den Monaten Juli und August in einem Pkw verletzt oder getötet, weil jemand – aus welchen Gründen auch immer – am Steuer unaufmerksam oder abgelenkt war.“

Daher müssen alle Sicherheitsvorkehrungen zum Wohle der Kinder eingehalten und jede Form von Unaufmerksamkeit und Ablenkung vermieden werden.