Autobatterie will nicht mehr: Wie gibt man richtig Starthilfe?

Insgesamt verzeichnete der Mobilitätsclub im Vorjahr österreichweit rund 695.500 Einsätze . Das entspricht durchschnittlich 1.905 Einsätzen pro Tag, eine leichte Steigerung im Vergleich zum Vorjahr (1.884). "Starterbatterien sind das ganze Jahr über ein Thema - mit 33 Prozent entfiel ein Drittel aller Einsätze 2024 auf schwache, leere oder defekte Batterien. Ganz besonders merken wir das an kalten Wintertagen , aber auch an sehr heißen Sommertagen", Katharina Brezina, Leiterin der ÖAMTC-Pannenhilfe.

Was aber, wenn man es ohne Pannendienst schaffen will? Laut ADAC kann fast jedes Auto Starthilfe geben: Nur einige Hybrid- und Elektroautos sind dazu nicht geeignet.

Folgende Schritte gilt es zu beachten:

1. Warndreieck aufstellen und Warnweste anziehen

Das liegengebliebene Fahrzeug mit Warndreieck kennzeichnen. Selbst sollte man die Warnweste überziehen.

2. Rotes und schwarzes Kabel anschließen

Das rote Kabel mit dem Pluspol des Pannenautos verbinden. Danach das andere Ende an den Pluspol der Batterie des Spenderautos klemmen. Das schwarze Kabel nun mit dem Minuspol der Batterie des Spenderautos beziehungsweise mit dem vorgegebenen Massepunkt verbinden. Das andere Ende kommt an den vorgegebenen Masseanschluss/Massepunkt des Pannenautos oder eine freie metallische Stelle am Motorblock.

Achtung: Das schwarze Kabel beim Pannenauto nicht an dessen Batterie anschließen – sonst droht Funkenflug.