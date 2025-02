Alkohol, Handy, Tempo: Was führt zum Entzug des Probeführerscheins?

Ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer ist der Polizei Donnerstagabend auf der Tiroler Inntalautobahn (A12) in Wiesing (Bezirk Schwaz) mit 169 km/h statt der dort erlaubten 100 km/h ins Netz gegangen. Dem jungen Österreicher wurde noch an Ort und Stelle die Lenkberechtigung abgenommen, teilte die Exekutive mit. Eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Schwaz soll folgen.

Führerschein auf Probe

Frisch die Prüfung bestanden und ab auf die Straße. Das geht. Allerdings auf Probe. Denn auch wenn die Probezeit nicht in den Führerschein eingetragen wird - außer bei einer Verlängerung der Probezeit - so gibt es sie.

In Österreich ist jeder neue Führerschein, außer Klasse AM und F in den ersten drei Jahren ein Probeführerschein. Bei L17 dauert die Probezeit jedenfalls bis zum 21. Geburtstag.

Das bedeutet: Man kann den Führerschein verlieren. Und dazu muss man nicht wie der oben Genannte als raser unterwegs sein.