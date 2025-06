Absturz einer Technologie: Naht das Ende des Diesels?

„Alle Automobilhersteller sind politisch verpflichtet, strenge CO 2 -Flottenziele zu erreichen. Der Dieselantrieb wird daher nicht mehr so aktiv angepriesen“, sagt dazu Christian Pesau, Geschäftsführer Arbeitskreis der Automobilimporteure.

2018 waren noch knapp unter 2,8 Mio. reine Diesel-Pkw in Österreich zugelassen, aktuell sind es rund 300.000 weniger. An ihre Stelle traten insbesondere Hybrid-Fahrzeuge – hier vorrangig mit Benzinmotor – und reine Elektro-Pkw.

Vor rund zehn Jahren lag der Anteil der reinen Diesel-Pkw im Bestand noch bei rund 57 Prozent, Ende April dieses Jahres waren es nur noch rund 47 Prozent. Aber nicht nur anteilig, sondern auch absolut nahm die Zahl der reinen Diesel-Pkw in Österreich ab, während die Zahl an Autos auf Österreichs Straßen weiter stieg.

Umweltsünder?

Das Image des Diesels, so Pesau, sei aber zu Unrecht angekratzt: „Moderne Diesel sind hocheffizient, sauber und haben eine hohe Reichweite.“ „Zudem überzeugen Dieselmotoren durch einen niedrigen CO 2 -Ausstoß, der sich mit alternativen Kraftstoffen weiter verringern lässt“, fügt ÖAMTC-Techniker Andrej Prosenc hinzu.

Beim Thema Tanken hat der einstige Bestseller aber seine Vorteile eingebüßt: „Neben dem niedrigeren Verbrauch war in der Vergangenheit der Preisvorteil an der Zapfsäule ein wesentliches Argument für den Diesel. Mit Mineralölsteuererhöhungen und der CO 2 -Bepreisung, die den Diesel stärker verteuerte, wurde dieser Vorteil geringer“, so Grasslober.

Wie lange aber wird man überhaupt noch Diesel als Kraftstoff bekommen? „Diesel ist aufgrund des Bedarfs durch Transport-, Bau- und Landwirtschaft noch immer das mit Abstand weitaus stärker nachgefragte Produkt in Österreich. Damit sind Sorgen über die künftige Versorgung mit Dieselkraftstoff ungerechtfertigt“, sagt Martin Grasslober. Auch Pesau gibt sich dazu optimistisch: „Die Zukunft liegt in elektrifizierten Antrieben. Der Diesel wird aber am Gebrauchtwagensektor noch lange seine Berechtigung haben.“