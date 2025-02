Mini überdenkt Fertigung für den Elektro-Mini in England

BMW erklärte am Wochenende, dass man den Zeitplan für die Herstellung vollelektrischer Mini-Autos in Großbritannien nochmal überdenke und verwies auf die Unsicherheiten, mit denen die Branche konfrontiert sei.

Mini hatte eigentlich im Jahr 2023 angekündigt, 600 Millionen Pfund in Großbritannien zu investieren, um seine Marke Mini bis 2030 rein elektrisch zu machen, wobei die Produktion 2026 in Oxford beginnen soll. Dieser Plan scheint jetzt zu wackeln.

„Angesichts der vielfältigen Unsicherheiten, mit denen die Automobilindustrie konfrontiert ist, prüft die BMW Group derzeit den Zeitpunkt für die Wiedereinführung der batterieelektrischen Mini-Produktion in Oxford“, heißt es in einer Erklärung. Der Absatz von Elektrofahrzeugen konnte nur schwer wie erwartet wachsen. Die Branche kämpft auch mit der Drohung von US-Präsident Donald Trump, einen Zoll von 25 % auf alle US-Autoimporte zu erheben. Audi von Volkswagen hat angekündigt, seine Produktion in Nordamerika auszubauen, und Mercedes wird auch seine US-Produktion steigern.

In seiner Erklärung sagte Mini, der Bau in Oxford sei zwar in vollem Gange, „um das Werk zukunftssicher zu machen“, habe der britischen Regierung jedoch seine Entscheidung mitgeteilt, den Zeitplan zu überprüfen. „Im Rahmen dieser Diskussion haben wir vereinbart, den zuvor angekündigten Zuschuss nicht in Anspruch zu nehmen, bleiben aber im engen Dialog über unsere Zukunftspläne“, heißt es in der Erklärung.

Der elektrische Cooper wird aktuell in China gefertigt.