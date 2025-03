MG: Neue Einstiegsversion mit Benziner für MG3 und MG ZS+

In der Standard-Version sind unter anderem Rückfahrkamera, Parksensoren hinten, LED-Tagfahrlicht, Klimaanlage, Dual-Screen-Cockpit und Infotainmentsystem mit Android Auto bzw. Apple CarPlay und DAB+ Radio an Bord. Dazu kommen Fahrassistenzsysteme wie Spurhalteassistent (LKA) und Frontkollisionswarner. MG bietet den MG3 auch als Comfort mit weiteren Goodies (wie 16-Zoll-Leichtmetallrädern, LED-Scheinwerfern und Audiosystem mit sechs statt vier Lautsprechern) an.

Der MG ZS+ kostet mit dem Basis-Benziner ab 18.490 Euro und ist um 3.000 Euro billiger als der ZS Hybrid+ (Preise abzüglich der angebotenen Boni).

Hier sind in der Standard-Version z.B. 10,25-Zoll-Infotainmentdisplay samt Android Auto und Apple CarPlay. Die MG-Pilot-Assistenzsysteme umfassen unter anderem einen Spurhalteassistenten, einen Frontkollisionswarner und einen Totwinkelassistenten.

In der Deluxe-Variante ist das Infotainment-Display 12,3 Zoll groß. Dazu kommen LED-Scheinwerfer, 17-Zoll-Leichtmetallräder, Keyless-Entry, 360°-Kamerasystem, beheizbare Vordersitz oder Regensensor.