Lewis Hamilton hat offenkundig seine Liebe zu Ferrari entdeckt. Und das geht über die Formel-1, wo er für die Roten den Sieg im Sprintrennen von China einfahren konnte, hinaus.

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister hat auch zuletzt über eine Neuauflage einer echten Ikone aus Maranello nachgedacht, berichtet das britische Magazin Motorsport.com. "Was ich wirklich gern machen möchte, ist, einen Ferrari zu designen", sagte Hamilton. Basis hierfür wäre ein Ferrari F40 und das Auto sollte auch einen echten Ganghebel für ein Schaltgetriebe à la F40 haben (mehr ist zu den Eckdaten noch nicht bekannt). Aber, so Hamilton weiter: "Das ist das, woran ich in den kommenden Jahren arbeiten werde."