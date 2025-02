Eines gleich vorweg: Der Countach, der von Artcurial im Rahmen der Retromobil in Paris versteigert wurde, ist nicht der Countach, mit dem Berger 1986 in der Autorevue abgebildet war. Damals besaß Berger einen Countach LP 5000 QV und fuhr für Benetton.

Von 1987 bis 1989 war er in den Diensten von Ferrari (und es war in der Zeit wohl nicht angebracht, sich mit einem Lamborghini ablichten zu lassen). Erst als Berger Ende 1989 Ferrari verließ und zu McLaren-Honda wechselte, kam wieder ein Lamborghini ins Haus. Berger kaufte einen Countach als 25th Anniversary Edition und dieses Auto wurde nun in Paris versteigert.

Der folgende Besitzer kaufte das Auto im Jahr 2002 und zu der Zeit hatte der Countach 11.000 Kilometer auf dem Tacho. Das Auto verfügt über sämtliche Wagenpapiere (die auch Gerhard Berger als Erstbesitzer ausweisen) und es gab dann noch einen dritten Besitzer, der den Wagen nun über das Auktionshaus verkaufte.