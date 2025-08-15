Der Sportage, der in unserem Nachbarland Slowakei für den europäischen Markt produziert wird, gehört gemeinsam mit dem Ceed zu den wichtigen Modellen für Kia. Und zu den Urgesteinen im Sortiment der Koreaner. Seit 1993 wurden sieben Millionen Stück vom Sportage verkauft. Dementsprechend gilt es, das SUV zu hegen und zu pflegen und up-to-date zu halten. Kia hat für das neue Modelljahr nun sowohl an der Optik als auch an der Technik gefeilt.

Die Front übernimmt nun das aktuelle Kia-Gesicht, wie man es schon vom großen EV9 kennt. Jetzt sind die Hauptscheinwerfer zwischen LED-Tagfahrlicht und Grill platziert. Mit den weiter außen liegenden Leuchten wirkt der Sportage nun breiter, stämmiger und moderner. „Star-Map-Tagfahrlicht“ nennen die Koreaner diesen Look. Heckseitig hat man die Stoßfänger eckiger gestaltet und neue Grafiken für die Leuchten installiert. Durch die optischen Updates ist der Sportage auch geringfügig länger geworden – um 2,5 Zentimeter (während die Höhe um 5 mm reduziert wurde).

Innen hat nun auch der Sportage das Zweispeichen-Lenkrad, das gut in der Hand liegt. Auch Armaturenbrett und Mittelkonsole wurden neu gestaltet und das Interieur wirkt hochwertig und fein gemacht. Nichts geändert hat man übrigens an der Systematik, die Schalterleiste in der Konsole per Knopfdruck auf Klimaregelung oder Audio umzuschalten. So gibt’s weniger Tasten, man erspart sich aber, Funktionen in den Touchscreen auszulagern. Zwei Bildschirme bilden wie gehabt eine Einheit, neu ist, dass nun auch für den Sportage ein Head-up-Display zu haben ist. Man habe diesbezüglich auf die Kundenwünsche gehört, heißt es bei Kia. Praktisch gedacht hat man auch bei den Materialien. Der schwarze Klavierlack, der edel aussieht, aber Fingerabdrücke und Staub anzieht, wurde rausgenommen. Statt dessen gibt’s hier ein helleres, pflegeleichteres Material.