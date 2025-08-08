Als elektrischen Bruder des bekannten SUV Sportage sieht Kia den neuen EV5. Der fährt nicht nur rein elektrisch, sondern ordnet sich auch bei den Kompakt-SUV ein – dem Segment, in dem jeder gut aufgestellt sein will. „Wir haben den EV5 mit Blick auf unsere europäischen Kunden entwickelt“, sagt Pablo Martínez Masip, Vice President Product & Marketing bei Kia Europe.

Nach EV6, EV9 und EV3 ist der EV5 nun das nächste EV-Modell aus dem Hause Kia. Ein EV4 steht ebenfalls schon in den Startlöchern. Mit seinen Abmessungen von 4,61 Meter in der Länge und einem Kofferraumvolumen von 566 bis 1650 Liter passt der Kia auch perfekt für die Platzbedürfnisse von jungen Familien, erklärt man bei Kia. Das Platzangebot ist, wie wir uns bei einem ersten Probesitzen überzeugen konnten, auch in der hinteren Reihe ohne Fehl und Tadel. Wer noch zusätzlichen Platz braucht – und sei es fürs Ladekabel – hat vorne noch einen sogenannten Frunk.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kia

Innen entspricht der EV5 dem bekannten Schema von Kia (und das ist nicht das Schlechteste). Die beiden großen Bildschirme und ein kleinerer (für die Klimaeinstellungen) bilden eine durchgehende Fläche. Einige Tasten hat man trotz Touchscreen analog ausgeführt und besonders dankbar sind wir für die kleine Walze für die Lautstärkenregelung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kia