Führerschein: Wie viel man wirklich lernen muss, um die Theorieprüfung zu bestehen

Das Fahrschulauto, ein Mercedes-Benz A 180 Diesel, verzeiht viel, stirbt kein einziges Mal ab. Für den Fahrlehrer Anlass genug, jetzt den Parkplatz zu verlassen – und mich in den Straßenverkehr zu schicken. Der Puls geht hoch und erst wieder runter, als wir den U-Turn auf der Schwedenbrücke überstanden haben. Er muss bei mir etwas Gas geben, erklärt er. Schließlich habe ich mich für eine duale Ausbildung entschieden. Da legt man nach drei Doppelfahrstunden den größten Teil der Praxis mit Begleitung im Privat-Pkw zurück. In meinem Fall: Ein Kia Ceed. Baujahr – alt. Assistenzsysteme: Nicht vorhanden.

Die erste Fahrstunde am Donauturm-Parkplatz: aufregend. Für mich, nicht für Fahrlehrer Robert. Der spricht gelassen von Richtungsblicken, Haltepunkten der Kupplung, verzichtet auf irreführende Auf- und Ab-Bewegungen der Hände, die demonstrieren sollen, wie Anfahren ohne Abwürgen des Motors gelingt (versteht übrigens kein Fahranfänger). Nach zwanzig Minuten holprigen „Fahrens“, geht Robert in prägnante Anweisungen über: Aufspurten, Abspurten, Übergreifen, Auskuppeln, Einkuppeln.

1.000 Kilometer Praxis: Sind schneller erledigt, als erwartet

Samstag, 13.20 Uhr, SCS Vösendorf. Ich hinter dem Steuer auf Parkplatzsuche. Leichtsinnig? Vielleicht, aber so lernt man’s. Geduld, wie von Fahrlehrer Robert, darf man sich von anderen Verkehrsteilnehmern nicht erwarten. Beunruhigen lassen sollte man sich davon auch nicht. Wer meint, sich in einer Steigung ans Heck eines Anfängers picken zu müssen (ist ja durch das blaue L-Taferl erkennbar), soll das tun. Und ist hoffentlich Vollkasko-versichert.

Die vorgeschriebenen 1.000 Kilometer spule ich in wenigen Wochen ab, ohne die Lernapp zu öffnen. Fahren macht Spaß, lernen weniger. Marlene Lewi von der Fahrschule hatte davor gewarnt. „In dem Moment, wo unsere Schüler den Fahrbescheid in den Händen halten, wird alles andere vergessen. Dann sind die Kilometer fertig und man braucht noch Monate, weil die Theorieprüfung offen ist“. Zeit, nicht nur beim Fahren an Tempo zuzulegen.