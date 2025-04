Schlauch flicken oder Schaltung einstellen: Wo lernt man, sein Rad selbst zu reparieren?

Ein platter Reifen, eine klemmende Schaltung oder quietschende Bremsen – wer regelmäßig mit dem Fahrrad unterwegs ist, kennt diese kleinen, aber lästigen Probleme. Statt sich zu ärgern oder gleich in die Werkstatt zu radeln, kann man in Wien lernen, sein Rad selbst wieder flott zu machen.

Do it yourself: Fahrrad-Reparatur

In Kooperation mit der Lenkerbande bietet die Radlobby Wien im Frühjahr eine Reihe von Reparatur-Workshops an. In kleinen Gruppen werden unter fachkundiger Anleitung grundlegende und fortgeschrittene Techniken vermittelt – praxisnah, verständlich und direkt am eigenen Rad.