Testphase in Wien: Wie neue Asphaltmischungen städtische Hitze mindern

Der Sommer kommt - und es wird auch wieder heiß: Wien testet daher den Einfluss unterschiedlicher Straßenbeläge auf die Temperaturentwicklung in der Stadt. Drei Asphaltlösungen, die sich bei Sonneneinstrahlung nicht so stark aufheizen und eine, die zusätzlich wasserdurchlässig ist, werden nun in den nächsten drei Jahren entlang des Liesingbach-Radweges genau unter die Lupe genommen.

Denn besonders im dicht bebautem Gebiet mit einem hohen Anteil an versiegelter Fläche steigt die Gefahr der urbanen Hitzeinseln. Eine natürliche Vegetation mit durchlässigen Böden erlaubt es Niederschlagswasser zu versickern. Dieses Regenwasser wird von der Fläche aufgenommen, ein Teil davon verdunstet anschließend wieder – mit dem Ergebnis, dass die Umgebung gekühlt wird.

Entlang von Radwegen wird entsiegelt und begrünt

Hinzu kommen natürliche Schattenspender wie Bäume, Büsche und andere Pflanzen, durch die sich die Flächen weniger stark aufheizen können. Wenn man eine dicht bebaute Stadt mit dem unbebauten Umland vergleicht, kann es Temperaturunterschiede von bis zu 12 Grad Celsius geben.