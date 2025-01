Es ist die dritte Generation des Noah Fast, die die Entwickler von Ridley nun vorgestellt haben. Die Belgier setzen dabei natürlich auf eine noch ausgefeiltere Aerodynamik.

Das Bike wurde vollständig gemäß den neuesten UCI-Vorschriften zu Rohrformen und Profilen entwickelt., erklärt man. Ist auch notwendig, denn das norwegische Pro Tour Team von Uno X-Mobility wird mit das neuen Noah Fast heuer bei den Rennen einsetzen.

Der größte Unterschied liegt in der Anwendung der 8:1-Regel, die es erlaubt, dass Rohre achtmal länger als breit sein dürfen, im Vergleich zur vorherigen 3:1-Regel, erklärt man bei Ridley. Das Ergebnis sind lange, schlanke Profile an der Gabel und den Sitzstreben. Das auffällige Unterrohr des Rahmens wurde speziell gestaltet, um den Luftstrom um die Trinkflaschen zu leiten, ohne Luftwiderstand zu erzeugen. Das Steuerrohr wurde durch die maximale Nutzung der Ausgleichsdreiecke verlängert, die gemäß den UCI-Vorschriften zulässig sind. Diese Flächen hinter dem Steuerrohr und rund um das Sitzrohr verbessern die Windführung. Zusätzlich sorgt eine Mischung aus symmetrischen und asymmetrischen Profilen an der Gabel und den Sitzstreben für eine aerodynamische Optimierung. Bei Seitenwind fließt der Wind über eine konvexe, verlängerte Fläche, was dem Fahrer mehr Stabilität verleihen soll.