VW ID. Cross: Volkswagens Kleiner kommt mit "geheimer Zutat" und niedrigem Preis

Volkswagen schreitet mit seiner Produktoffensive voran und stellt den ID. Cross vor. Das Kompakt-SUV wurde völlig neu entwickelt. Mit dem Fokus: preiswert und sympathisch zu sein - und mit der Volkswagen Geheimzutat zu punkten: Der ID. Cross muss sich anfühlen und fahren wie ein typischer VW. True Volkswagen, wie das in der Marketingsprache heißt.

Erste Testfahrt

Wir durften den ID. Cross in Amsterdam erstmals Probe fahren. Noch im Tarnkleid und mit zum Teil verkleideten Innenleben, aber mit vielen Eindrücken zu Design und Fahrwerk. Der ID. Cross soll True Volkswagen sein, so wie der ebenfalls neu entwickelte ID. Polo. Die Fahrzeuge gehören zu den ersten Volkswagen einer neuen Epoche, in der sich die Marke unter der Regie von CEO Thomas Schäfer konsequenter denn je auf ihre Stärken und die Wünsche der Kunden fokussiert.

Was heißt das? Der ID. Cross fährt sich einfach, leicht und unkompliziert. Er verkörpert das Auto für jedermann und jedefrau. Geradlinig, ohne Schnörkel, gerade richtig dynamisch, effizient und gefällig. Da stört nichts, da irritiert nichts, da wurde in der Entwicklung auf einfaches Handling viel wert gelegt. "Drives like a Volkswagen" lautet das Motto, das man auch erfährt, wenn man das Auto fährt: wir erkennen die hohe Lenkpräzision, die Ausgewogenheit beim Fahren, das intiutive Handling, viel Balance bei Federung, Lenkansprache und Bremsen.

Der ID. Cross ist frontgetrieben und entstand auf der Basis des MEB+. Hier implementiert: die von Volkswagen neu entwickelte „Konzern-Einheitszelle“ in effizienter Cell-to-Pack-Bauweise.

Mit Kampfgewicht

Größtes Plus ist das Gewicht des ID. Cross: mit etwas unter 1.600 Kilogramm ist er um gute 500 Kilo leichter als der ID. 3. Das wird durch den Frontantrieb ermöglicht, die Batterie ist kleiner und effizienter. "Die Antriebseinheit sitzt auf der Vorderachse extrem kompakt und konzentriert", sagen die Entwickler bei Volkswagen. Jede Entwicklungsabteilung habe Gewicht gespart, die Kabel seien kürzer. Für seine 4,153 Meter Länge und 1,816 Meter Breite sind die 1.600 Kilogramm ein echtes Kampfgewicht.