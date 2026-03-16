VW ID. Cross: Volkswagens Kleiner kommt mit "geheimer Zutat" und niedrigem Preis
Volkswagen schreitet mit seiner Produktoffensive voran und stellt den ID. Cross vor. Das Kompakt-SUV wurde völlig neu entwickelt. Mit dem Fokus: preiswert und sympathisch zu sein - und mit der Volkswagen Geheimzutat zu punkten: Der ID. Cross muss sich anfühlen und fahren wie ein typischer VW. True Volkswagen, wie das in der Marketingsprache heißt.
Erste Testfahrt
Wir durften den ID. Cross in Amsterdam erstmals Probe fahren. Noch im Tarnkleid und mit zum Teil verkleideten Innenleben, aber mit vielen Eindrücken zu Design und Fahrwerk. Der ID. Cross soll True Volkswagen sein, so wie der ebenfalls neu entwickelte ID. Polo. Die Fahrzeuge gehören zu den ersten Volkswagen einer neuen Epoche, in der sich die Marke unter der Regie von CEO Thomas Schäfer konsequenter denn je auf ihre Stärken und die Wünsche der Kunden fokussiert.
Was heißt das? Der ID. Cross fährt sich einfach, leicht und unkompliziert. Er verkörpert das Auto für jedermann und jedefrau. Geradlinig, ohne Schnörkel, gerade richtig dynamisch, effizient und gefällig. Da stört nichts, da irritiert nichts, da wurde in der Entwicklung auf einfaches Handling viel wert gelegt. "Drives like a Volkswagen" lautet das Motto, das man auch erfährt, wenn man das Auto fährt: wir erkennen die hohe Lenkpräzision, die Ausgewogenheit beim Fahren, das intiutive Handling, viel Balance bei Federung, Lenkansprache und Bremsen.
Der ID. Cross ist frontgetrieben und entstand auf der Basis des MEB+. Hier implementiert: die von Volkswagen neu entwickelte „Konzern-Einheitszelle“ in effizienter Cell-to-Pack-Bauweise.
Mit Kampfgewicht
Größtes Plus ist das Gewicht des ID. Cross: mit etwas unter 1.600 Kilogramm ist er um gute 500 Kilo leichter als der ID. 3. Das wird durch den Frontantrieb ermöglicht, die Batterie ist kleiner und effizienter. "Die Antriebseinheit sitzt auf der Vorderachse extrem kompakt und konzentriert", sagen die Entwickler bei Volkswagen. Jede Entwicklungsabteilung habe Gewicht gespart, die Kabel seien kürzer. Für seine 4,153 Meter Länge und 1,816 Meter Breite sind die 1.600 Kilogramm ein echtes Kampfgewicht.
Das Design
Der ID. Cross zeigt ein überaus klares, charismatisches und zeitloses Design. Die Designsprache „Pure Positive“, so nennt das Volkswagen, setzt auf Stabilität, und überraschende Details – die Secret Sauce.
Was das genau ist? Dass man sich in den ID. Cross hineinsetzt und sich wohlfühlt. Das Auto soll im urbanen Dschungel genauso funktionieren wie in den schottischen Highlands, den verschneiten Alpen oder an den Stränden der europäischen Küsten.
Details wie das langgestreckte „Flying Roof“ und C-Säulen, die Ikonen wie den ersten Golf und den VW Bus zitieren, würzen als Secret Sauce das Design des ID. Cross. Aus der Fahrerperspektive ist die Motorhaube in ihrer ganzen Breite und Länge sichtbar – das verbessert nicht nur die Übersichtlichkeit nach vorn, sondern vermittelt das Gefühl, in einem deutlich größeren Fahrzeug zu sitzen.
Große und kleine Batterie
Die Batterie gibt es in zwei Größen: mit 37 kWh (netto) und 52 kWh (netto). Die WLTP-Reichweite in Kombination mit der 37-kWh-Batterie wird bei bis zu ca. 316 Kilometern liegen. Mit der 52-kWh-Batterie wird die Reichweite bei bis zu ca. 436 Kilometern liegen. Von 10 auf 80 Prozent Kapazität wird die 37-kWh-Batterie mit 90 kW (DC) in ca. 27 Minuten geladen werden können; für die 52-kWh-Batterie verkürzt sich diese Zeit mit 105 kW (DC) auf ca. 24 Minuten. Folgende Ausstattungs-, Leistungs- und Batteriekombinationen soll es geben:
- ID. Cross Trend:
generell 85 kW (116 PS) und 37-kWh-Batterie.
- ID. Cross Life und ID. Cross Style:
serienmäßig 99 kW (135 PS) und 37-kWh-Batterie
- ID. Cross Life und ID. Cross Style:
optional 155 kW (211 PS) und 52-kWh-Batterie
Die Entwickler betonen die stetige Ladekurve, die die neue Batterie gewährleistet. Sie würde konstant hoch liegen (bei 80 kW Ladeleistung), wenn das Fahrzeug zwischen 10 und 80 Prozent Ladestand hat.
Wichtigste Fakten im Überblick:
- Geräumiger Fünfsitzer für alle Strecken – der neue ID. Cross ist ein elektrisches Kompakt-SUV
- Der Preis: ab rund 28.000 Euro (in Deutschland, Österreich-Preise noch nicht vorhanden, aber voraussichtlich nicht merklich anders)
- Zeitloses Design – mit dem ID. Cross entstand auf Basis der neuen Designsprache „Pure Positive“ ein SUV, das eine hohe Wertigkeit ausstrahlt. Er ist Teil der Electric Urban Car Family, gemeinsam mit Cupra, und wird im Martorell und Pamplona (beides Spanien) entwickelt.
- Zwei Akkus: Der ID. Cross startet mit Leistungen von 85 kW, 99 kW und 155 kW sowie zwei Batteriegrößen (37 kWh und 52 kWh netto)
- Schnell geladen – Die neue „Konzern-Einheitszelle“ des ID. Cross bietet serienmäßiges DC-Schnellladen mit 90 kW oder – ab der 52-kWh-Batterie – mit 105 kW
- Marktstart: Herbst 2026, KW 48
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